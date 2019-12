Nagyon nem mindegy, hogyan készíti a karácsonyi menüt – az egészségébe kerülhet!

A Nielsen egy nemrég készített, nemzetközi felméréséből kiderült, a magyar nők 44 százaléka válaszolta azt, hogy a legnagyobb stresszforrást számukra karácsonyi előkészületek jelentik, köztük a főzés. Pedig a megkérdezettek akkor még nem is olvashatták egy amerikai kutatás legfrissebb és meglehetősen rémisztő eredményét!

A főzés közben elszabaduló beltéri légszennyezés olyan káros lehet az egészségre, mint egy nagyváros szmogos levegője – számolt be az Amerikai Tudományfejlesztési Társaság (AAAS) találkozóján bemutatott eredményről a Financial Times.

A projektben részt vevő szakemberek egy, a University of Texas Austin kampuszán berendezett lakás levegőjét figyelték és monitorozták, a vizsgálat pedig – a többi közt – megállapította, hogy a főzések során a vártnál jóval nagyobb mértékű beltéri légszennyezés keletkezett. Még egy sima kenyérpirítás is nagyon erősen emelte a levegőben szálló finom részecskék mennyiségét. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint évente 4 millió ember hal meg a tűzhelyek légszennyezése-okozta szív- és tüdőmegbetegedésekben.

Hogy csökkentsük a főzés légszennyezését, már azzal is sokat tehetünk, ha bekapcsoljuk a konyhában a szagelszívót, illetve, ha olyan karácsonyi – és aztán a minden napokban is alkalmazott – menükkel lepjük meg a családot, amelyek a legkisebb időráfordítást igénylik a gázrózsák lángjának bekapcsolásához és égetéséhez.

De ne gondoljuk, hogy a konyha és a főzés lenne az egyetlen olyan terület, ahol hatalmas károkat okozhat az égés!

A nemzetközi felmérések adatai szerint több mint egymilliárdan dohányoznak világszerte, Magyarországon is több mint 2 milliós ez a tábor. Az egyértelmű, hogy a dohányzás káros az egészségre, egészségügyi következményei komoly aggodalomra adnak okot. Nem véletlenül, hiszen ahogy a fenti számokból is látszik, ez a probléma a világon és hazánkban is a társadalom jelentős részét érinti. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy cigarettázáskor nem csak a dohányosok saját szervezetét érik a füstben lévő káros anyagok, hanem a környezetükben tartózkodókat is.

Az evidencia, hogy a dohányzás káros az egészségre. Azt viszont már kevesen tudják, hogy pontosan mivel okoz bajt ez a rossz szokás. A legtöbben a nikotint kiáltják ki a betegségek kialakulásáért leginkább felelős anyagnak, pedig

az elsődleges veszélyforrás nem más, mint az égés, és az égés során keletkező, a füstben lévő vegyi anyagok.

Egy szál cigaretta meggyújtását követően több mint hatezer vegyi anyag keletkezik, amelyek jó része a füsttel bejut a szervezetünkbe. A nikotinról köztudomású, hogy komoly függőséget okoz, valamint olyan mellékhatásokkal járhat, mint például a fejfájás, szédülés, ugyanakkor ma már a témában jártas vezető tudományos szervezetek is azon az állásponton vannak, hogy elsősorban nem a nikotin, hanem az égés és a füst az, amelyek a dohányzással kapcsolatos betegségek kialakulásáért felelősek. A füstben ugyanis a kimutatott több ezer vegyi anyag közül 93-ról állapította meg az FDA, az Egyesült Államok gyógyszereket és élelmiszereket bevizsgáló szervezete, hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre.

A jövőre nézve is tartsuk észben!

Dohányosként minél tovább folytatjuk a cigarettázást, annál többet kockáztatunk, ezért a legjobb megoldás, ha rá sem szokunk. Ezt nem csak saját magunk, de a körülöttünk lévők érdekében is érdemes megfontolni. Azáltal, hogy nem gyújtunk rá, rengeteg káros anyag szervezetbe jutásától megkíméljük magunkat és a környezetünket.

Ha pedig már dohányzunk, akkor válasszuk a leszokást. A leszokással egyértelműen és arányosan csökken a megbetegedések valószínűsége. Ezért, ha már dohányzunk, a leghatékonyabb és legeredményesebb módja az ártalomcsökkentésnek, ha felhagyunk a dohányzással.

Azonban, ha valamilyen ok miatt mégsem tesszük le a cigarettát, azáltal, hogy esetlegesen valamely füstmentes technológiát választjuk, nemcsak saját magunk, a közvetlen környezetünket is alacsonyabb kockázatnak tehetjük ki.

A különböző füstmentes technológiákkal – azáltal, hogy nincs égés – kiküszöbölhetővé válhat a füstben található ártalmas anyagok egy része, a cigarettával összehasonlítva. Így az égés kiiktatásával kevesebb káros anyag juthat a dohányosok és a környezetükben lévők szervezetébe is. Rengeteg különböző füstmentes technológia létezik, melyek hatása teljesen eltérő. A hasonló elven működő technológiákon belül is óriási különbségek vannak attól függően, hogy a hatásuk vonatkozásában rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok milyen szintűek.

Fontos azonban tudni, hogy ezek a füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen ezek is tartalmaznak nikotint, ami függőséget okoz, és megemeli a szívfrekvenciát, a vérnyomást, illetve ezen technológiák hosszú távú hatása nem ismert. A nem megfelelő minőségből fakadó esetleges mellékhatások pedig kizárólag megbízható forrásból származó anyagok használatával kerülhetők el.

Az ünnep és a hétköznapok szépségét azzal őrizhetjük meg, ha egyáltalán el se kezdünk dohányozni. Dohányzás esetén pedig az ünnepek közeledtével itt a pillanat, hogy megszabaduljunk a cigarettától, mert kizárólag ezzel küszöbölhetők ki a dohányzás és a nikotin ártalmai.