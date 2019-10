Már rég megtalálhattuk a marsi élet bizonyítékát

Az 1970-es években a NASA két Viking leszállóegységet is küldött a Marsra, a robotok felbecsülhetetlen értékű adatokat gyűjtöttek a bolygóról, és meglepő felfedezésekre is jutottak. Az űreszközök többek közt életre utaló nyomokat is azonosítottak, akkor azonban a szakértők nem találták meggyőzőnek a bizonyítékokat. Gilbert Levin, a Viking-misszió vezető kutatója a közelmúltban arra jutott, hogy a nyomok mégis biológiai organizmusoktól származhattak – írja az IFLScience.

Levin annak idején az LR (Labeled Release) kísérlet során bukkant az élet lehetséges jelére. A szakértők a marsi talajmintákhoz higított tápanyagot adtak, és radioaktív szénizotóppal látták el. Az ötlet az volt, hogy amennyiben élet van a mintában, az felszabadítja az izotópokat, amit észlelni tudnak.

Mindkét Viking mintáival végeztek ilyen kísérletet, az egyik lander egy napsütötte helyről, a másik pedig a kőzetek alól gyűjtött be anyagot. Mindkét tesztben kimutatták a szénizotópokat, az egy héttel későbbi megimsételt kísérlet során viszont már nem. A kutatók így megállapították, hogy nem voltak mikroorganizmusok a mintákban, és az eredményeket valamilyen kémiai reakció idézte elő. Az élet jeleit a molekuláris analízis sem észlelte.

Az elmúlt években Levin és kollégája, Patricia Ann Straat újravizsgálta a kísérleti eredményeket, és most úgy gondolják, hogy mégis az élet nyomát azonosíthatták.

Sőt azt is kijelentették, hogy az elmúlt 43 év több adata is azt igazolja: valószínű, hogy élet van a Marson.

Levin új tanulmányában kiemelte, hogy számos kutatás felfedte már, hogy bizonyos földi mikrobák képesek életben maradni a vörös bolygón. A szakértő úgy véli, a NASA-nak újabb LR típusú kísérleteket kellene végeznie.

Kiemelt kép: iStock