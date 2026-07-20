Mennyibe kerül valójában Pócs János kamerás szemüvege, és mit lehet tudni róla?

A Meta és a Ray-Ban együttműködésével készült, videó rögzítésére is alkalmas okosszemüvegben ült be a parlament rendkívüli ülésére Pócs János fideszes képviselő. Magyar Péter állítása szerint ez az eszköz félmillió forintba kerül, amit Pócs tagadott. Utánajártunk, mennyibe kerülhetett valójában a képviselő szemüvege, és mit érdemes tudni róla.

A Meta és a Ray-Ban 2023-ban fogott össze, hogy okosszemüvegeket gyártsanak, azóta pedig számos modellt dobtak piacra. A Meta hivatalos weboldala szerint a legolcsóbb, legegyszerűbb darabjaik már 224 amerikai dollárért, vagyis mintegy 70 ezer forintért elérhetők, de nyilván akadnak jóval drágábbak is. Az Alzán például 130 ezer forintért árulnak egy olyan modellt, amely ránézésre meglehetősen hasonlít Pócs Jánoséra.

A termékleírása szerint a Meta Ray-Ban szemüvegek 12 Megapixeles kamerával rendelkeznek, amelyek akár 3K-s Ultra HD videók rögzítésére is képesek. Akkumulátoraik mintegy 8 órányi üzemidőt biztosítanak, de tokba helyezve bárhol újratöltethőt, így – kis töltési szünetekkel – akár 48 órán keresztül használhatók. A kamera mellett hangszóró és mikrofon is található bennük, meg persze 32 gigabájtnyi tárhely.

A szemüvegek megrendelhetők napszemüveg-lencsékkel, dioptriás lencsékkel, valamint dioptria nélküli, de kékfény- vagy UV-szűrővel ellátott lencsékkel is.

A parlament rendkívüli ülésének eseményei élő tudósításunkon keresztül követhető.