Kulcsfontosságú funkciókkal bővült a ChatGPT szülői felügyelet módja

A ChatGPT indulása óta rengeteg olyan esetről lehetett hallani, amikor illegális tevékenységek vagy épp az öngyilkosság kapcsán kérték ki a tinédzser felhasználók a chatbot véleményét. Erre reagálva az OpenAI tavaly elindította a szülői felügyeletet, amely lehetővé teszi a szülők számára, hogy személyes fiókjaikat összekapcsolják tinédzser gyerekeik fiókjával – írja az Engadget.

Így többek között beütemezhetik azokat az időpontokat, amikor a ChatGPT nem használható, csökkenthetik vagy kikapcsolhatják az érzékeny tartalmakat, valamint értesítést kaphatnak, ha a chatbot arra utaló jeleket észlel, hogy gyermekük önsértésen gondolkodik. Az OpenAI most kibővítette az értesítéseket, hogy a szülők tudják, ha gyermekük veszélyt jelenthet másokra.

Ennek részeként a ChatGPT mostantól értesíti a összekapcsolt fiókkal rendelkező szülőket és gyámokat, ha gyermeküket letiltották az alkalmazásról az online erőszakos fenyegetésekkel vagy erőszakos cselekményekkel kapcsolatos irányelveik megsértése miatt.

A fejlesztésre azért volt szükség, mert kiderült, hogy egy 2025-ös, Kanadában történt tömeges lövöldözés gyanúsítottja a ChatGPT-t használta, ám a cég nem értesítette a hatóságokat. Az OpenAI később bocsánatot kért, és megfogadta, hogy megerősíti biztonsági protokolljait. A cég épp ezért a Moonshottal, egy online erőszak monitorozására és felszámolására szakosodott céggel működött együtt a funkció fejlesztésében.

Ezen a fejlesztésen túl a chatbot mostantól gyakrabban jeleníti meg a szüneteket is azoknak a tinédzser felhasználóknak, akik hosszabb időt töltenek a ChatGPT használatával, hogy segítsen nekik egészségesebb technológiai szokások kialakításában.