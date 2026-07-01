anthropicdonald trumprab árpádtiltás
Tech

„Ezek a cégek akkorára nőttek, mint egy-egy ország” – van-e még fék az MI-vonaton?

Mohos Márton / 24.hu
Rab Árpád jövőkutató.
admin Lányi Örs
2026. 07. 01. 17:54
Mohos Márton / 24.hu
Rab Árpád jövőkutató.
A technológiai fejlődés elért arra a pontra, ahol a nemzetállami kormányok már nemcsak csodálják, de félik is a mesterséges intelligenciát. Az Anthropic legújabb, kiberbiztonsági réseket feltáró modelljei körüli amerikai tiltáshullám Rab Árpád jövőkutató szerint jól mutatja: a világ vezető hatalmai egy olyan versenyautóban ülnek, amely „túl gyors a számukra, de kiszállni sem mernek belőle.”

Példátlan mizéria alakult ki az elmúlt hetekben az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő cég körül, miután két olyan új modellt (Fable 5, Mythos 5) adtak ki, amelyek a korábbiaknál sokkal fejlettebb képességekkel rendelkeznek a biztonsági rések és sérülékenységek feltérképezésében.

A tesztek során kiderült, hogy ezek a rendszerek könnyedén képesek feltörni az amerikai kormány bizonyos védelmi adatbázisait és biztonsági hálózatait.

Donald Trump és Washington első reakciója a pánikszerű korlátozás volt: az amerikai kormány kilátásba helyezte, hogy a külföldiek számára teljesen letiltja a modellek elérhetőségét. Ez a tiltás ráadásul az Amerikában élő külföldiekre, így az Anthropic nem amerikai állampolgárságú dolgozóira is vonatkozott volna. A tarthatatlan helyzetre reagálva a techcég végül úgy döntött, teljesen visszavonja a projekteket, és a vitatott modelleket senki számára nem teszi elérhetővé.

Habár azóta az Anthropic közleménye szerint a korlátozást feloldották a Fable 5 esetében, a Mythos 5-öt továbbra is csak amerikai szervezetek használhatják, gy a tilalom fontos precedensnek számít. Rab Árpád, az NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával megvizsgáltuk, mi lehet a döntés következménye, ahogy azt is, mire lehet számítani globálisan: beköszöntött-e a digitális vasfüggönyök kora, illetve mi lehet Európa szerepe ebben a világban.

Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images A Claude lekorlátozott, Mythos modellje.

Több színtéren zajlik a digitális hadviselés

A cikk tartalmából

Rab Árpád digitáliskultúra-szakértővel az alábbi témákat jártuk körbe:

  • Zajkeltés, marketingkampány, populista látszatcselekvés: melyik igaz inkább az Anthropic-tiltásra?
  • Lehet-e állami kontrollt gyakorolni egy-egy MI-fejlesztés felett?
  • Miért nehéz ellenőrizni, hogy tényleg veszélyt jelent-e valamelyik modell?
  • Miért erősödtek meg a digitális szuverenitási törekvések?
  • Milyen piac létrejöttéhez vezethet mindez: digitális vasfüggönyök vagy töredezettebb szabadpiac várható?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Közleményt adott ki annak a kisfiúnak a családja, akit krokodilok közé dobtak egy angliai állatkertben
Ma lenne 65 éves Diana, a szívek királynője
Mutatjuk, hogyan érkezik a lehűlés és meddig tart
Medián: tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz között, 73 százalékon áll a kormánypárt
A kongói Cipenga, miután gólt szerzett Anglia ellen.
Foci-vb, a nyolcaddöntőbe jutásért: Anglia – Kongói DK 0-1 (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik