„Ezek a cégek akkorára nőttek, mint egy-egy ország” – van-e még fék az MI-vonaton?

Példátlan mizéria alakult ki az elmúlt hetekben az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő cég körül, miután két olyan új modellt (Fable 5, Mythos 5) adtak ki, amelyek a korábbiaknál sokkal fejlettebb képességekkel rendelkeznek a biztonsági rések és sérülékenységek feltérképezésében.

A tesztek során kiderült, hogy ezek a rendszerek könnyedén képesek feltörni az amerikai kormány bizonyos védelmi adatbázisait és biztonsági hálózatait.

Donald Trump és Washington első reakciója a pánikszerű korlátozás volt: az amerikai kormány kilátásba helyezte, hogy a külföldiek számára teljesen letiltja a modellek elérhetőségét. Ez a tiltás ráadásul az Amerikában élő külföldiekre, így az Anthropic nem amerikai állampolgárságú dolgozóira is vonatkozott volna. A tarthatatlan helyzetre reagálva a techcég végül úgy döntött, teljesen visszavonja a projekteket, és a vitatott modelleket senki számára nem teszi elérhetővé.

Habár azóta az Anthropic közleménye szerint a korlátozást feloldották a Fable 5 esetében, a Mythos 5-öt továbbra is csak amerikai szervezetek használhatják, gy a tilalom fontos precedensnek számít. Rab Árpád, az NKE EJKK Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával megvizsgáltuk, mi lehet a döntés következménye, ahogy azt is, mire lehet számítani globálisan: beköszöntött-e a digitális vasfüggönyök kora, illetve mi lehet Európa szerepe ebben a világban.

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