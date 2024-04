Felháborította a felhasználókat az iPhone frissítése

Az új frissítés óta a nagy-britanniai iPhone-ok a palesztin zászlót hozzák fel az emojik között a Jeruzsálemre való keresés után – írja a Business Insider. Az Apple szerint a változtatás nem volt szándékos, a cég a BBC-nek azt ígérte, hogy egy jövőbeli frissítéssel orvosolni fogja a problémát.

A jelenség a közösségi oldalakon sok Izrael-párti felhasználót felháborított. Rachel Riley brit televíziós műsorvezető az X-en azt írta, a frissítés az antiszemitizmus egy formája. Eve Barlow Izrael-párti újságíró szerint az Apple programozói szándékosan provokáltak, az Israel War Room pedig a hírre reagálva az Apple-t megjelölve azt írta, Jeruzsálem Izrael örök, osztatlan fővárosa.

Eylon Levy, az izraeli kormány korábbi szóvivője a The Sunnak azt nyilatkozta, hogy valószínűleg emberi mulasztásról van szó, a frissítés ugyanakkor eltörli Izrael fővárosát, ami az ország elleni szélesebb körű globális gyűlölethullám része.

Jeruzsálem státusza az izraeli-palesztin konfliktus egyik legvitatottabb kérdése, mivel mind a zsidók, mind a muszlimok fővárosuknak vallják a települést. Jeruzsálem óvárosában zsidó, muszlim és keresztény szent helyek, emlékek egyaránt találhatóak, így kiemelt jelentőségű az ábrahámi vallások számára.

A város nyugati része elsősorban izraeli épületeknek ad otthont, míg a keleti részét a nemzetközi jog palesztin területként ismeri el. Ennek ellenére ezeken a részeken is sok zsidó él.

Dear @Apple @AppleSupport @tim_cook

I’ve just upgraded my software to version iOS 17.4.1, and now, when I type the capital of Israel 🇮🇱, Jerusalem, I’m offered the Palestinian flag emoji. 🇵🇸 This didn’t occur on my phone immediately before this update.

Below is a… pic.twitter.com/Cw9TDmE6VD

— Rachel Riley MBE 💙 (@RachelRileyRR) April 9, 2024