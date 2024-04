Nem működik a Messenger egyik legalapvetőbb funkciója

Aki az elmúlt napokban használta a Meta-féle Messenger üzenetküldőt, legyen szó a különálló, a messenger.com-on elérhető verzióról, vagy a böngészős Facebookba épített változatról, az biztos észrevette, hogy nem működik a legalapvetőbb funkció: a keresés.

A chatet megnyitva a bal oldalon láthatjuk az aktuális beszélgetéseinket, ezek felett pedig ott egy mező, Keresés a Messengeren felirattal, amit mindenki arra használ, hogy bepötyögje azon ismerősei nevét, akikkel a közelmúltban nem beszélt, ezzel előhívva a korábbi üzenetváltást, ami nem jelenik meg a legutóbbi 10-12 beszélgetést tartalmazó listában. Csak hogy ez a funkció az utóbbi napokban egyáltalán nem működik.

A problémára az egyik kollégánk hívta fel a figyelmet, aki hiába írta ki be egy munkatársa nevét a keresőbe, a szolgáltatás egyszerűen nem volt hajlandó kidobni a korábbi üzenetváltásokat, mintha még sosem beszéltek volna. Az eset viszont nem egyedi, a napokban többen jelezték számomra ezt a hibát, és a saját tapasztalatom is az, hogy hiába írom be pontosan az ismerőseim nevét (legyen az a saját nővérem) a keresőbe, a rendszer vagy nem dobja ki a korábbi chatünket, vagy csak azokat a csoportos beszélgetéseket jeleníti meg, amiben az illető is szerepel.

Ennek eredményeként sokszor pörgethetünk vissza a korábbi üzenetváltások között, mire megtaláljuk a chatet, amiben újra fel tudjuk venni a fonalat. Esetleg rámehetünk az illető Facebook-adatlapjára (ott ugyanis rendesen működik a keresés), hogy ott bökjünk rá az üzenetküldés gombra, aminek hatására azonnal felugrik a korábbi chat.

A problémára egyelőre nem tudjuk a megoldást, de ha önnél is jelentkezik ez az anomálisa, akkor jó, ha tudja, a hiba nem az ön készülékében van.

Jó hír ugyanakkor, hogy a funkcióját teljesen elvesztő keresés csak a böngészős verziót sújtja, a mobilalkalmazásban nem tapasztaltunk hasonló problémát, így megoldás lehet az is, hogy ott indítjuk el a beszélgetést, így a chat rögtön felugrik a lista tetejére, így már az asztali verzióban sem kell keresgélni a folytatáshoz.