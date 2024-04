Ezért nem működik már a Google kereső népszerű funkciója

Még március elején írtunk arról, mennyire idegesítő, hogy eltűnt a Google kereső egyik évek óta működő hasznos és népszerű funkciója. Nem is olyan régen, ha le akartunk ellenőrizni egy helyet, akkor megnyitottuk a böngészőt, a Google keresőbe begépeltük a címet vagy a hely nevét, aztán a keresési találatok jobb oldalán rákattintottunk az integrált Google Maps térképére (hogy az rögtön be is töltse a térképszolgáltatást).

Ez a lehetőség viszont eltűnt a Google keresőből: a találatok fotói között ugyan továbbra is ott a térképrészlet, azonban nem kattintható.

A magunk részéről hibára gyanakodtunk, de a Telex időközben kiszúrta, hogy egy ezzel kapcsolatos hibabejelentésre hivatalos válasz érkezett a Google-től, amiből kiderül, hogy a funkció eltűnése az Európai Unió egyik legújabb törvényére, konkrétan az EU digitális piacról szóló jogszabályára (DMA) vezethető vissza.

Az EU digitális piacról szóló jogszabályának (DMA) való megfelelés érdekében változtatásokat hajtottunk végre a Google Keresőben az Európai Gazdasági Térségben (EGT). A keresési eredményekben megjelenő térképek nem linkelnek a Google Térképre. A Keresés oldal tetején található, a Google Térképre mutató Térkép linket eltávolítottuk. A Google blogbejegyzést tett közzé a DMA-nak való megfelelésről. Itt a bejegyzés linkje, ha többet szeretne megtudni.

A funkció tehát Európából tűnt el, hogy a Google megfeleljen az digitális piacok igazságosabb és nyíltabb versenyét biztosító törvénynek. Nagyon leegyszerűsítve ez annyit tesz, hogy a Google az EU-n belül használt Google kereső esetében nem részesítheti előnyben a saját térképszolgáltatását – amit a funkcióhoz hozzászokott felhasználók természetesen korlátozásként vagy hibaként élnek meg.

Szerencsére van megoldás, hiszen létezik olyan böngészőkiterjesztés (Chrome, Firefox) ami visszaállítja a DMA miatt eltűnt funkciókat, így a kattintható térképet is.

A böngészőből persze enélkül is használható még a Google Térkép, hiszen az Útvonalterv opcióra, vagy (amennyiben ez megjelenik a keresési találatok között) a megjelenő címre kattintva továbbra is megnyílik a térképszolgáltatás.