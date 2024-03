Három tonnányi űrszemét zuhan vissza a Földre

Egy csaknem 3 tonnás űrszemét fog visszazuhanni hamarosan a Földre – írja a Space.com. Az egy raklapnyi használt akkumulátort még 2021 márciusában indították útnak a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) és magyar idő szerint várhatóan idén március 8. 13:30 és március 9. 9:30 között lép majd be a légkörbe.

A szakértők szerint az űrhulladék érkezése nagy fénnyel és akár hangrobbanással is járhat majd. Jonathan McDowell csillagász egy bejegyzésben azt közölte, az objektum nem ég majd el teljesen a légkörben, nagyjából fél tonnányi törmelék valószínűleg becsapódik valahol.

Egy másik kutatónak, Marco Langbroeknek pedig sikerült felvennie a bolygónk felé közeledő akkumulátorokat is, a videót pedig megosztott az X-en.

In a very clouded sky, I nevertheless managed to capture the #ISS EP Battery that will reenter tomorrow, as a bright and fast object.

From Leiden, the Netherlands, WATEC 902H2S + 1.2/50 mm pic.twitter.com/baKDfT1wWU

— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) March 7, 2024