Ennyit kérnek itthon a Nothing eddigi legolcsóbb mobiljáért

Régóta váratta már a rajongóit a brit székhelyű Nothing vállalat, március 5-én azonban hivatalosan is leleplezte eddigi legolcsóbb mobilját. A 319 eurós (idehaza 138 ezer forintos) Nothing Phone 2a ugyanakkor egyáltalán nem tűnik fércmunkának – írja a Verge.

Az alapjáraton 8/128 GB-os kiszerelésű készülék nagyobb, 12/256-os verzióban is elérhető, amelynek ára kicsit magasabb, 379 euró, Magyarországon 158 ezer forint. Az előrendelés már meg is indult, a telefont pedig március 12-én kezdik el kiszállítani. A készülék egy 6,7 hüvelykes, 120 Hz-es képfrissítéssel ellátott, FHD+ felbontású és maximum 1300 nit fényerőre képes AMOLED panelt kapott, melyet egy Gorilla Glass 5 üveg véd.

See the world through fresh eyes. With a phone that gives you the power to do it all whilst using less.

This is Phone (2a). Powerfully unique.

Pre-order now. pic.twitter.com/PPB0o0TlVv

— Nothing (@nothing) March 5, 2024