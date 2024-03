Rengeteg e-mail cím szűnik meg hamarosan

Rövidesen megszűnik a Digi lakossági és kisvállalati e-mail-szolgáltatása. A kivezetésről egy aloldalt is létrehozott a 4iG kötelékébe tartozó Digi, ebből derült ki, hogy a szolgáltatás 2024. augusztus 1-jétől szűnik meg – írja a hvg.

A lépés komoly kellemetlenségeket okozhat az ügyfeleknek, ugyanis a címük mellett leveleiket is elveszítik az érintettek, és persze az ilyen e-mail-címmel regisztrált felhasználói fiókok is veszélybe kerülnek. Ez azért is probléma, mert elfelejtett jelszó esetén a jelszó-helyreállító e-mailek sem fognak megérkezni.

A nevezett dátumtól kezdődően az e-mail-fiókok, a webmail-felület és az e-mail kiküldéséhez használatos SMTP-szerver sem lesz elérhető. A törlésben a következő címek tulajdonosai érintettek:

A Digi levelezési szolgáltatással egy időben a @digikabel.hu, @hdsnet.hu @invitel.hu, @fibermail.hu @vnet.hu, @globonet.hu, @euroweb.hu, @eol.hu, @dunaweb.hu, @anet.hu, @profinter.hu vagy @kulturnet.hu végű e-mail címek is megszűnnek.