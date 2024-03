Kiszivárogtak az első képek a Samsung következő csúcsmobiljairól

A Samsung Galaxy Z Fold soron következő készüléke után a Z Flip 6-ról is kiszivárogtak az első képek az internetre a júliusi bemutatásuk előtt, és néhány specifikációra is fény derült – írja a Verge.

A Fold modell esetében minimális változásokra számítanak: 153,5 x 132,5 x 6,1 milliméteres méreteivel a készülék kicsit alacsonyabb, ellenben szélesebb lesz mint az elődje, míg a szélek szögletesebbek lesznek, csakúgy mint az S24 Ultra modellnél.

A képernyőátló mérete kinyitva továbbra is 7,6 hüvelyk, zárva pedig 6,2 hüvelyk lesz. Komolyabb hardveres változásra nem igen lehet számítani azon kívül, hogy az új modellek megkapják a Snapdragon 8 Gen 3 lapkakészletet. Szoftveres fronton a Galaxy AI megjelenése jelenthet komoly előrehaladást.

Bár a kiszivárgott fotókon elképesztően sima a készülék képernyője nyitva, meglepő lenne, ha a Samsung teljesen el tudná tüntetni a zsanér helyén lévő kátyút.

Szerencsére a Z Flip 6-nál már nagyobb változások is lehetnek. A képernyőméretek maradnak, viszont a készülék vastagsága 6,9 mm-ről 7,4 mm-re nő majd, ami azt sejteti, hogy az akkumulátor 3700-ról 4000 mAh-ra nőhet, ami hosszabb üzemidőt biztosíthat. Természetesen itt is megjelenik majd a Snapdragon 8 Gen 3 processzor, emellett pedig pedig a hátsó kamerában is javulás jöhet.

Good Morning #FutureSquad! Another day, another leak with your very first look at the #Samsung #GalaxyZFlip6 (360° video + sharp 5K renders + dimensions)!

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/x1mL7WcRyR pic.twitter.com/nJ5wA47nxL

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 29, 2024