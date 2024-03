Megvannak a PlayStation Plus márciusi ingyen játékai

Ebben a hónapban sem maradnak a szolgáltatás keretén belül ingyen letölthető játékok nélkül a PlayStation Plus előfizetők, hiszen március 5-től négy játék válik elérhetővé számukra, és a felhozatal ezúttal is meglehetősen impozáns: F1 2023 (PS4, PS5), Sifu (PS4, PS5), Hello Neighbor 2 (PS4, PS5), Destiny 2: The Witch Queen (PS4, PS5).

Az előző havi játékok (Foamstars, Rollerdrome, Steelrising) ennek megfelelően még március 4-ig igényelhetők a PS Plus tagsággal rendelkezők számára.

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.

A Sony 2022-ben némileg átalakította a szolgáltatást, amivel már a Microsoft-féle Xbox Game Passnak is igyekszik konkurenciát állítani. Az átalakított PlayStation Plus három különböző szintet kínál (Essential, Extra, Premium), eltérő áron, szintenként bővülő szolgáltatásokkal és előnyökkel.

PlayStation Plus Essential:

ugyanaz, mint régen a PlayStation Plus szolgáltatás

havonta legalább két ingyen letölthető játék

exkluzív kedvezmények

felhőtárhely a játékmentéseknek

online multiplayer hozzáférés

ár: 3200Ft havonta / 8900 Ft negyedévente / 25 600 Ft évente

PlayStation Plus Extra:

minden, ami a PlayStation Plusban elérhető

legalább 400, rendszeresen frissülő PS4 és PS5 játék, amik bármikor letölthetők

Ubisoft+ Classic katalógus

ár: 5000 Ft havonta / 14 7000 Ft negyedévente / 45 000 Ft évente

PlayStation Plus Premium: