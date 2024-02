A repülőgépeknél is gyorsabb vonatot készít Kína

Kína állítása szerint új lebegő mágnesvasútjuk világrekordot döntött tesztelése közben. A T-Flight néven emlegetett jármű elérte a 623 kilométer per órás sebességet, de a fejlesztők azt várják, hogy a jövőben ennek háromszorosára is képes lesz – írja a Live Science.

A sebességrekordot ezelőtt egy japán mágnesvasút tartotta, amely akár 603 kilométer per órával is képes haladni. A kínaiak ezt most felülmúlták, de nem érik be ennyivel: céljuk az, hogy egy olyan vonatot alkossanak, amely még az utasszállító repülőgépeknél is gyorsabb.

A T-Flight a világrekordot egy 2 kilométer hosszúságú, vákuumcsőben található pályán állította fel. A következő próbautat egy 60 kilométeres pályán végzik majd, ahol – a mérnökök reményei szerin – a jármű akár az 1000 kilométer per órás sebességet is elérheti. Ez már felül is múlná az átlagos utasszállító repülőgépeket, amelyek 925-966 kilométer per órával szoktak haladni.

A fejlesztő cég azonban ezzel az eredménnyel sem elégedne meg, azt tervezik, hogy a Vuhan és Peking közötti járatuk a jövőben 2000 kilométer per órával fog közlekedni.