Megmutatták a Nothing eddigi legolcsóbb mobilját

Habár a Nothing csak március 5-én mutatja majd be a soron következő, Nothing (2a) elnevezésű készülékét, a gyártó a hivatalos megjelenés előtt, egy YouTube-videóban is megmutatta azt.

A brit cég csatornájára feltöltött videó szerint a márka egyik legfiatalabb rajongójának, a fiatal Maxnek mutatták meg elsőként a modellt, ezt követően pedig néhány újságírónak a barcelonai Mobile World Congress (MWC) kiállításon is megmutatták a kütyüt.

Az első hírek szerint a készülék egyedi Dimensity 7200 Pro processzorral érkezik majd, az árról pedig azt saccolják, hogy a 8/128 gigabájtos modell 349 euróba (135 ezer forint), míg a 12/256 gigabájtos variáns 399 euróba (155 ezer forint) kerülhet majd.

A videó tanulsága szerint a nagy különbség az lesz, hogy a Glyph-ekből kicsit kevesebb lesz a hátlapon, a hátsó dupla kamera pedig a bal felső sarok helyett a hátlap közepére került. A fehér modell esetében a hátlap kevésbé átlátszó, inkább fehéresebb lesz, míg a gombok ezzel ellentétes, fekete árnyalatot kapnak.