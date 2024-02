Meglökte a szél az utasszállítót, átlépte a hangsebességet

Váratlanul szuperszonikus sebességre gyorsult több kereskedelmi repülőgép a közép-atlanti régióban kialakult rekordközeli szelek miatt – írja az IGN. Február 17-18-án több járat is extrém sebességet ért el, a leggyorsabb egy, az amerikai Philadelphiából a katari Dohába tartó gép volt.

Az érintett repülő egy ponton közel 1350 kilométer per órával száguldott.

Ez kiugró sebesség, igaz, utasszállítóval elértek már ennél is magasabb értéket.

Szintén az érintett hétvégén rögzítettek szélsőséges gyorsaságot egy, a Washington Dulles nemzetközi repülőtérről a londoni Heathrow nemzetközi repülőtérre tartó járat esetében. A gép csúcssebessége nagyjából 1290 kilométer per óra volt, és a tervezettnél 45 perccel korábban érkezett meg célállomásához. Egy másik, New Yorkból a portugáliai Lisszabonba tartó járat több mint 1343 kilométer per órát ért el.

A hangsebesség a levegőben nagyjából 1235 kilométer per óra – igaz, a pontos értéket több tényező is befolyásolhatja. Ez azt jelenti, hogy mindhárom repülő szuperszonikus sebességgel haladt.

A hangsebesség átlépése manapság ritkaság a kereskedelmi utasszállító gépek esetében. Az 1970-es években indított, majd 2003-ban kivont Concorde még képes volt erre, a gyorsasági rekord is ehhez a repülőhöz köthető, manapság azonban – egyelőre – nincsenek ilyen gyors gépek.