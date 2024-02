Ezekre a mobilokra jönnek a Samsung nagy újdonságai

A Samsung Galaxy AI funkciói az új One UI 6.1 frissítéssel néhány korábbi Samsung Galaxy készüléken is elérhetővé válnak, így még több felhasználó léphet be a mesterséges intelligenciával felszerelt mobilok korszakába. A frissítés a Galaxy S23 széria tagjait, az S23 FE-t, a Z Fold5 és Z Flip5 készülékeket, valamint a Tab S9 termékcsaládot érinti. A frissítés március végén indul, derül ki a Samsung közleményéből.

A felhasználói felület soron következő frissítése rengeteg újdonságot hoz el a régebbi Samsung-tulajoknak.

A funkciók közé tartozik az üzenetek hangnemének finomítása, valamint azok 13 különböző nyelvre történő lefordítása a Chatsegéd alkalmazással. Az Élő fordítás a telefonbeszélgetések során biztosít azonnali hang- és szöveges fordítást, a Tolmács funkció segítségével pedig a felhasználók utazásaik során közvetlenül beszélgethetnek a helyi lakosokkal, mivel az osztott képernyős funkció szöveges fordításokat generál az élő társalgás során. Magyar fordítás egyelőre nem érhető el.

Emellett bemutatkozik a Bekarikázással történő keresés a Google-ben, a Jegyzetsegéd, a Böngészési segéd, az Átírósegéd, és ott vannak persze a Galaxy AI képszerkesztő funkciói is. Ilyen például a generatív szerkesztés, amellyel könnyedén átméretezhetik, áthelyezhetik vagy átrendezhetik a fénykép tárgyát, a Szerkesztési javaslatok funkcióval pedig még gyorsabb és egyszerűbb lehet az editálás.

Lassított felvételekhez sem kell új felvételt készíteni, mivel az AI Lassított Felvétel funkció extra képkockákkal jeleníti meg az izgalmas pillanatokat. A Galaxy készülékek végül még sokszínűbben testre szabhatók lesznek a mesterséges intelligencia által generált háttérképekkel. A funkciókról részletesen az alábbi cikkünkben írtunk: