Sokkal biztonságosabb lett a Signal

A Signalt sokan az egyik legbiztonságosabb csevegési platformként tartják számon annak ellenére is, hogy egyre több felület teszi alapértelmezetté a végpontok közötti titkosítást. A platform a mai napon bejelentett egy újabb biztonsági intézkedést: ahelyett, hogy a telefonszámunkat jelenítené meg az alkalmazás a partnereinknek, most már felhasználónevet is beállíthatunk – írja a TechCrunch.

A felhasználónév funkció jelenleg bétaverzióban fut, a következő hetekben azonban minden felhasználó számára elérhetővé válik. Az alkalmazás fejlesztői szerint ez azért jelenthet komoly fejlesztést biztonsági téren, mert így elkerülhetővé válik, hogy valakinek eltérítsék a telefonszámát.

A Signal viszont továbbra is megköveteli a telefonszámot, amikor regisztrál.

A cég szerint a Signal felhasználónevei nem úgy működnek, mint a hagyományos közösségi média platformokon. Ezek ugyanis nem bejelentkezési adatok, csupán arra jók, hogy elfedjék a számunkat. Ha valaki beszélni szeretne önnel az alkalmazásban, továbbra is tudnia kell a pontos felhasználónevet, mert a Signal nem biztosít kereshető névjegyzéket, mint más közösségi appok.

Felhasználónév létrehozásához csupán annyit kell tennie, hogy belép a Profil beállításokba. Innen választhat egy egyedi felhasználónevet, amelynek a végén két vagy több szám szerepel. A felhasználónevét bármikor módosíthatja, és lehetősége van arra is, hogy teljesen törölje azt. A Signal emellett egy új adatvédelmi beállítást is bevezet, amely lehetővé teszi, hogy korlátozza, ki találhatja meg az alkalmazásban a telefonszámával. Ezt a Beállítások, Ki találhat meg a számom alapján menüpontban teheti meg.