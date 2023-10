Elképesztő titkot rejtett a Mona Lisa

Leonardo da Vinci sokszor ritka anyagokat, és festési módszereket használt munkái során, melynek eredményeként a mai napig találnak újabb és újabb furcsaságokat. A legutóbbi felfedezés szerint mérgező anyagra bukkantak a Mona Lisa rétegei között – írja a Science Alert.

A Journal of the American Chemical Society szaklapban megjelent kutatás során francia és brit szakemberek a Mona Lisa egyik sarkából vettek mintát, amelyet röntgendiffrakción és infravörös spektroszkópián alapuló képalkotó technikáknak vetettek alá. Az eredmények alapján a csapat nemcsak olajat és ólomfehérjét talált, mint ahogy arra számítottak, hanem egy ritka vegyületet, úgynevezett plumbonakritot is.

A plumbonakrit akkor keletkezik, amikor az olaj és az ólom-oxid reakcióba lép egymással.

A szakértők szerint a reneszánsz művész a felfedezés azt bizonyítja, hogy da Vinci úgy próbált meg festéket készíteni, hogy az olajat nagy mennyiségű ólom-oxiddal keverte. Ugyanilyen anyagot találtak egyébként Az utolsó vacsora elnevezésű festményen is, annak ellenére, hogy az olasz művész írásaiban csak a bőr és a haj kezelésére ajánlotta az ólom-oxidot.

A szakértők szerint az anyagot lenmagolajban vagy dióolajban melegíthette és oldhatta fel da Vinci, amellyel egy olyan keveréket állított elő, amely sűrűbb és gyorsabban szárad, mint a hagyományos olajfestékek. Érdekesség, hogy a plumbonakritot nemrégiben Rembrandt 1642-ben készült, Az éjjeli őrség című festményén is felfedezték. Ez arra utal, hogy a holland mester hasonló technikát használt, mint da Vinci.