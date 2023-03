Vége a várakozásnak, bárki kipróbálhatja az új Binget

A Microsoft megszüntette a várólistát az OpenAI által fejlesztett, GPT-4 nyelvi modellel meghajtott Bing keresőjénél, így mostantól bárki kénye-kedve szerint keresgélhet – írja a TechCrunch.

A napokban bejelentett új nyelvi modell a korábbi verzióhoz képest megbízhatóbb, kreatívabb és képes kezelni a sokkal árnyaltabb utasításokat is, így akár egészségügyi témákban is a segítségünkre lehet. A modell jelenleg 2021. szeptemberig rendelkezik valós világbeli információkkal, a legnagyobb újítás pedig talán az, hogy már képeket is tud értelmezni.

Amellett, hogy a nagy nyelvi modell jobban ismeri a különböző nyelveket, a hamis válaszok, vagyis a hallucináció esélye is csökkent, az új modell 40 százalékkal nagyobb valószínűséggel ad ténybelileg helyes válaszokat. Az OpenAI szerint emellett az egyetemi vizsgákon is sokkal simábban megy át az új modell. Az új

A lap szerint bár az új Bing céloldalán még mindig a tipikus Csatlakozz a várólistához gomb jelenik meg a legtöbb felhasználónak, be lehet jelentkezni, és szinte azonnal hozzáférést kapunk. A Microsoft egyébként magyar idő szerint délután 5-kor tart egy eseményt, ahol várhatóan a Binggel kapcsolatban is bejelentést tesznek.