Fontos frissítést kapnak az Xbox konzolok

A Microsoft a napokban kiadta az Xbox konzolok februári frissítését, melynek részeként távirányítóként használhatjuk a Google Home alkalmazást, a csomag ezen felül pedig egy zöld frissítést is tartogat – írja a Verge.

A frissítéssel az Xbox-konzolok képesek környezettudatosan dönteni arról, hogy mikor végezzenek játékletöltéseket és frissítéseket azáltal, hogy csatlakoznak az internetre és ellenőrzik a regionális szén-dioxid-intenzitási adatokat – már ha az elérhető nyilvánosan. A Microsoft szerint a frissítéseket az éjszakai karbantartási ablak alatt olyan időpontokra időzíti, amelyek alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást eredményeznek.

A techóriás emellett egy másik zöld funkciót is ígér: egy olyan új, energiatakarékos módot, melyet a felhasználó engedélyezhet. Érdemben ez azt eredményezi, hogy az Xbox érezhetően lassabban indul el, ám a Microsoft szerint számottevően kevesebb energiát fogyaszt így a konzol, mint a hagyományos alvási módjában.

A teljes leállítás mellett egy másik új energiagazdálkodási beállítást is kap a konzol, amely az „Aktív órák” menüpont alatt lesz elérhető. Ennek lényege, hogy azok, akik továbbra is az Alvó módot választják inkább a kikapcsoláshoz, megadhatják a konzol aktív óráit. Az Xbox ebben az időszakban gyorsabban bekapcsol, illetve távoli felébresztésre is van lehetőség. A funkcióról itt írtunk részletesen.