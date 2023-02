Fontos frissítést kapott a Telegram-alkalmazás

Az idei év első frissítéseként hasznos funkcióval bővül a titkosított üzeneteiről ismert Telegram-alkalmazás. Amennyiben az alapértelmezettől eltérő nyelvű üzenetet kapunk, az alkalmazás ezt követően automatikusan lefordítja azt számunkra – írja az Engadget.

A funkció eléréséhez a felhasználói felület tetején látható fordítási sávra kell koppintani, ezt követően valós időben láthatjuk majd a fordítást. A prémium felhasználók ezen felül csoportos beszélgetéseknél, illetve különböző csatornáknál is igénybe vehetik az opciót. Ez különösen utazásnál lehet hasznos, ugyanis ezáltal izgalmas programokról és helyi tudnivalókról is tudomást szerezhetünk az ott élők segítségével.

Az alkalmazás új verziója azt is lehetővé teszi, hogy megtekintsük, mennyit adatot fogyasztott az app mobilnetes keretünkből, illetve mennyit használtuk roaming közben. A frissítést követően pedig azt is szabályozhatjuk, milyen médiatartalmat töltsön le automatikusan a program.

Végül pedig matricákat és emojikat is használhatunk már profilképként. Emellett beállíthatsz vagy javasolhatsz profilképeket ismerőseidnek is. Ehhez kapcsolódóan rengeteg új hangulatjel, valamint azok interaktív változata is megjelent.