Eltűnhet a TikTok az alkalmazásboltokból?

Néhány év alatt a TikTok a legnépszerűbb közösségi médiummá nőtte ki magát, főleg a fiatalok körében, azonban a kínai államhoz való kötődése miatt számos országban bírálják az alkalmazást. Különösen igaz ez az Egyesült Államokra, ahol a kormányzati tisztségviselők mobilján be is tiltották az app használatát. Most pedig a nagy technológiai cégekre gyakorolnának nyomást a TikTok korlátozásáért – írja az Engadget.

Az egyesült államokbeli Colorado állam demokrata szenátora, Michael Bennet levélben fordult a Google és az Apple vezetőségéhez, arra kérve az óriás techcégeket, hogy tiltsák ki a TikTokot a Google Play Áruházból és az App Store-ból.

Bennet a Tim Cooknak és Sundar Pichainak címzett levélben úgy fogalmaz, a TikTok jelenlegi formájában „elfogadhatatlan fenyegetést jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára”. A politikus szerint nem kizárt, hogy a TikTok anyavállalatát, a ByteDance-t arra kényszeríti a kínai kommunista államvezetés, hogy a kormányzati érdekek mentén befolyásolja az amerikai közvéleményt a platform segítségével.

Továbbá azt is aggályosnak tartja, hogy az app „elképesztő mennyiségű adatot, így arc- és hangmintát is gyűjt a felhasználóktól.” Ezzel pedig a demokrata politikus szerint a kínai hírszerzés munkáját segíthetik. Brooke Oberwetter, a TikTok szóvivője szerint a közösségi app sokat tett az utóbbi időben, hogy bemutassa, nem jelent veszélyt. A Project Texas kezdeményezés keretében például fokozták az adatkezelés átláthatóságát. Az Apple és a Google nem nyilatkozott arról, fontolóra veszik-e az alkalmazás kitiltását az áruházaikból.