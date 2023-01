Azonnal törölje ezeket a veszélyes alkalmazásokat

Az aktivitáskövető alkalmazások egy új kategóriája terjed a Google Play Áruházban, amelyek jelentős mennyiségű reklám megtekintésére kényszerítik a felhasználót – írja a Bleeping Computer.

Az alkalmazások többsége egészségügyi, lépésszámláló fejlesztő programként hirdeti magát, azt ígérve, hogy a felhasználók különböző jutalmakat kapnak a mindennapi aktivitásukért, a távolsági célok eléréséért cserébe. A Dr. Web vírusirtó jelentése szerint azonban ehelyett reklámok sokaságát jeleníti meg a felhasználónak, amely után nincs visszalépési lehetőség. A legnépszerűbb appok listája:

Lucky Step lépésmérő – 10 millió letöltés

WalkingJoy – 5 millió letöltés

Lucky Habit egészségügyi app – 5 millió letöltés

A Dr. Web szerint mindhárom alkalmazás ugyanazzal a távoli szervercímmel kommunikál, ami arra utal, hogy közös lehet az üzemeltető. A Lucky Steps alkalmazás korábbi verziójában olyan lehetőség is szerepelt, hogy valódi boltokban lehetett vásárolni az elnyert kreditek után, ez a funkció azonban mára eltűnt. Kiemelendő példa még a félmillió letöltéssel rendelkező Wonder Time alkalmazás is, amely azt ígéri, hogy

valódi pénzzel jutalmaz különböző feladatok elvégzéséért, például további alkalmazások és játékok telepítéséért.

A kiberbiztonsági cég jelentés szerint az alkalmazásboltban megsokasodtak az adathalász játékok is. Az alkalmazások elindításkor egy távoli szerverhez kapcsolódnak, és olyan adathalász oldalak betöltését kezdik meg, amelyek érzékeny adatok megadására késztetik a felhasználót. A rosszindulatú játékalkalmazások a következők:

Golden Hunt – 100 ezer letöltés

Reflector – 100 ezer letöltés

Seven Golden Wolf blackjack – 100 ezer letöltés

Unlimited Score – 50 ezer letöltés

Big Decisions – 50 ezer letöltés

Jewel Sea – 10 ezer letöltés

Lux Fruits Game – 10 ezer letöltés

Lucky Clover – 10 ezer letöltés

Ha a fenti adathalász alkalmazások bármelyike telepítve van az Android készülékén, mielőbb érdemes törölni, és antivírus-programot futtatni a mobilon.