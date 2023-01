1000 km/h-ra is képes lehet a kínai szupervonat

Sikeres tesztelték kínai mérnökök az ultragyors hyperloop-vonatot a Datongban található maglev vonalon – írja a South China Morning Post. A technológia lényege, hogy hogy a járművet a mágneses erő tartja a pálya felett, így az nem is érintkezik sínnel.

A datongi teszt során egyelőre 50 kilométer per órás sebességig gyorsították fel a szerelvényt, azonban a végső cél az, hogy 1000 kilométer per órával, vagy még annál is gyorsabban tudja szállítani az utasokat a szerelvény.

A tesztelésre használt, csőszerű pálya jelenleg csupán 2 kilométer hosszú, ezt azonban következő években 60 kilométerre bővítik.

A tesztpálya bővítése folyamatosan zajlik, a végső cél pedig az, hogy el lehessen érni rajta az 1000 kilométer per órás sebességet. Kína egyébként is rendkívül fejlett vasúthálózattal bír: az ázsiai ország üzemelteti a világ legnagyobb nagysebességű vasúti hálózatát, amelynek hossza meghaladja a 42 ezer kilométert. A tervek szerint a következő években ezeken a vonalakon elérnék a 400 km/h sebességet, teszi hozzá a hvg.

Kína a szállítmányozás terén is jelentős sikereket ért már el sebesség tekintetében: októberben a Santung tartományban, egészen pontosan Csinan városában található elektromágneses vasúti pályáján 1030 kilométer/órás sebességet tudtak elérni. A Kínai Tudományos Akadémia villamosmérnökei által készített technológiát áruszállításra fogják használni, személyi szállításhoz nem alkalmazzák.