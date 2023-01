Így használhatja rezsibarát módon a laptopját

Az energiaárak emelkedésével egyre nagyobb figyelmet fordítanak a hazai felhasználók is elektronikus cikkeik fogyasztására. A home office lehetőség miatt sokaknak az vált az egyik legfontosabb kérdéssé, hogy tartsák kordában laptopjuk energiafogyasztását. A Dell szakértői ezért összegyűjtöttek néhány hasznos tippet, amivel csökkenthetjük a villanyszámlát.

Fontos megérteni, hogy az energiával való spórolás nem csak olyankor hasznos, amikor úton vagyunk, ugyanis hosszú távon is jót tesz az akkumulátornak: megkíméli, és meghosszabbítja az élettartamát, illetve az üzemidejét. Ez utóbbi minden töltési ciklus után fokozatosan csökken, azonban az akkumulátor élettartamának csökkenése rendszerint csak 18-24 hónap után lesz érzékelhető. Nagyobb teljesítményű igénybevételnél ez hamarabb jelentkezhet, ám okos használattal későbbre is ki lehet tolni ezt az időt.

Néhány kattintás

Már néhány egyszerű beállítással is gondoskodhatunk arról, hogy kevesebb energiát fogyasszon a gépünk, hiszen a laptop konfigurációja és energiaellátási beállításai befolyásolhatják az akkumulátor teljesítményét. A fogyasztás mérsékléséhez módosíthatjuk a kijelző fényerejét és felbontását, vagy aktiválhatjuk a sötét módot a legtöbbet használt alkalmazásainkban. Ha nincs szükség rá, akkor pedig akár a billentyűzet háttérvilágítását is kikapcsolhatjuk.

Ugyanezt a WiFi-vel és a Bluetooth-szal, valamint a laptophoz csatlakoztatott külső eszközökkel is megtehetjük.

Ezenfelül bezárhatjuk a nem használt szoftvereket is, illetve a Windows feladatkezelőjében azt is nyomon követhetjük, mekkora erőforrást igényelnek az egyes programok. Ha valamelyik kiugró értéket mutat, akkor utánanézhetünk, tudjuk-e valamilyen alternatívával helyettesíteni az adott programot. A frissebb operációs rendszerekben, például a Windows 11-ben már speciális energiatakarékossági funkciók is használhatók.

Nem mindegy, hol használjuk

A laptop háza táján, kívül is akad pár apróság, amire odafigyelve optimalizálhatjuk a fogyasztást. Sokat számít például a hőmérséklet. A laptopokban ventilátorok gondoskodnak arról, hogy ne melegedjenek túl az alkatrészek. Ezek működésére nagyobb szükség van olyankor, amikor a gép alja nem szellőzik megfelelően. Ez akkor fordul elő, amikor a laptop valamilyen puha bútoron vagy szöveten van bekapcsolt állapotban.

Érdemes tehát inkább asztalon használni, vagy laptoppárnát helyezni alá, amikor ágyon, kanapén, fotelban, babzsákban vagy hasonló helyen gépezünk.

A szélsőséges hőmérsékletet sem kedvelik a laptopok. Ha a számítógépünk extrém hideg vagy meleg hőmérsékletnek volt kitéve, például az utcán cipeltük magunkkal téli fagyok vagy nyári kánikulák idején, akkor a használat és a töltés előtt jobb, ha hagyjuk, hogy előbb elérje a normál hőmérsékletet.

Az alvó mód is használ valamennyi energiát, ezért érdemes kikapcsolni az eszközt, ha több órán keresztül nem használjuk. Különösen érdemes ezt olyankor megtenni, mielőtt laptoptáskába, fiókba vagy más zárt helyre tesszük az eszközt. Természetesen a kábelt is ajánlott kihúzni a konnektorból, amikor nem töltjük a gépet, hiszen minimális energiát ilyenkor is felvesz a rendszer, ráadásul a túltöltés az akkumulátor üzemidejének romlását is gyorsítja.

A kábel esetében azt is fontos megjegyezni, hogy mindig a laptophoz mellékelt, eredeti hálózati adaptert használjuk. Ne használjunk harmadik féltől származó hálózati adaptereket vagy akkumulátorokat, a gyártótól szerezzük be a pótlást, ha elromlott volna a régi.