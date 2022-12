Hazánkba is érkezik az Instagram fontos funkciója

Elhárult az akadály az Instagram Music hazai bevezetése előtt azok után, hogy a magyar jogkezelő Artisjus és francia megfelelője, a Sacem együttműködési megállapodást kötött – derül ki a BeSocial közleményéből.

Ez lényegében annyit tesz, hogy a közösségi appot pörgetve hamarosan az is előfordulhat, hogy nem az ugrik fel a magyar felhasználók előtt, hogy az „Instagram Music ebben a régióban nem elérhető”, hanem egyszerűen csak megszólal a zene.

A fenti üzenet hosszú ideje frusztrálja a hazai felhasználókat, főleg hogy külföldi utazás során simán elérhető a funkció. Az korlátozás oka eddig az volt, hogy a Meta nem szolgáltatott részletes adatokat a hazai jogkezelő Artisjus felé, így a félreértések elkerülése miatt inkább teljes egészében blokkolták a Meta zenei szolgáltatásait, köztük ezt is.

2023 januárjától viszont a digitális jogok kezelésének szakértőjeként a francia Sacem képviseli majd a magyar online zenei repertoárt is. A megállapodás nem csak azt jelenti, hogy Magyarországra jön az Instagram Music, de azt is, hogy az Artisjus által képviselt magyar előadók is nagyobb elérésre tehetnek szert. Hogy pontos mikor lesz elérhető hazánkban is ez a funkció, azt egyelőre nem tudni.