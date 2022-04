Nagyon veszélyes volt a helyzet Csernobilnál

Volodimir Zelenszkijjel találkozott Rafael Mariano Grossi Kijevben – írja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) oldala. A NAÜ főigazgatója azt mondta az ukrán elnöknek, szervezete továbbra is támogatja Ukrajnát nukleáris létesítményei biztonságának biztosításában. Grossi egy olyan misszióban vesz részt, melynek célja létfontosságú felszerelések leszállítása, illetve vizsgálatok elvégzése Csernobilnál. A helyi atomerőmű öt héten át, március 31-ig, az inváziós csapatok visszavonulásáig volt orosz kézben.

A találkozó napján, április 26-án volt a csernobili atombaleset 36. évfordulója, Grossi pedig a katasztrófa helyszínére is ellátogatott. Mint elmondta, megindító volt Csernobilban emlékezni az 1986-os tragikus eseményre. Zelenszkij háláját fejezte ki a főigazgatónak a látogatásért és a NAÜ támogatásáért. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség február 24-e óta egyre szorosabb kapcsolatban áll az ukrajnai nukleáris hatósággal.

A NAÜ azóta napi szinten számol be az ukrajnai fejleményekről, a szervezet emellett segítséget is nyújt a helyi létesítményeknek. Kedden a csernobili erőműbe speciális biztonsági eszközöket is eljuttattak. Grossi a helyszínen köszönetet mondott az ott dolgozóknak, akik az orosz megszállás alatt is folytatták a munkát. Az orosz katonai mozgások idején átmenetileg megemelkedett a sugárzás, ennek oka vitatott.

Kedden a hazai sajtót is bejárta a hír, mely szerint abnormális mértékű a sugárzás Csernobilban. Grossi állítólagos bejelentését többek között a The Washington Post is közölte, a lap utóbb frissítésben hívta fel a figyelmet a téves információra.

Grossi valójában arról beszélt, hogy a sugárzás szintje normális, de a helyszín orosz megszállása a háború első heteiben fenyegető volt. Mint hozzátette, voltak pillanatok, amikor a sugárzási szint feljebb ment a katonai mozgások miatt. A helyzetet napról napra vizsgálják.

Nem tudom, hogy nagyon közel jártunk-e a katasztrófához, de a helyzet teljesen rendellenes és nagyon-nagyon veszélyes volt

– nyilatkozta.

Ukrajnában a fenyegetettségnek még nincs vége, az országban számos nukleáris létesítmény működik, ezek közül többnél még mindig harcok dúlnak. A zaporizzsjai erőmű felett például kedd reggel két rakéta is átrepült, majd becsapódtak a városban.

