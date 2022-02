A HUAWEIP50 Pro a prémium kategória trónkövetelője (x)

Hamarosan megérkezik Magyarországra az eddigi legerősebb Huawei mobil, a P50 Pro. A Snapdragon 888, 8GB RAM és 256GB háttértár fölött 6,6 hüvelykes OLED kijelzőt találunk 1,07 milliárd színárnyalattal 2700x1228 képponttal, 120 Hz-es képfrissítéssel a 300 Hz-es érintési frissítéssel.

A P50 Pro hátoldalán négy kamera dolgozik össze: a főkamera 50 megapixellel, f/1.8 rekeszértékkel és optikai stabilizátorral dolgozik, mellette pedig egy 40 megapixeles monokróm, egy 64 megapixeles, szintén optikai stabilizátorral felszerelt telefotós, valamint egy 13 megapixeles ultraszéles látószögű egység áll rendelkezésre. Újfajta technológiákkal minden eddiginél tisztább, élesebb, dinamikusabb képeket és videókat rögzíthetünk. A kamerarendszert, valamint a telefon egészét automatikus segédek erősítik, képesek például a felvételek elrontott, vagy optikai okokból hibás területeit is helyreállítani, akár a felvétel egészének 25 százalékán. Még sötét környezetben is részletgazdag képeket és videókat készíthetünk, utóbbiakat akár 4K felbontásban, ahol még zoomolás közben is egyenes, rezzenésmentes felvételt biztosít a képstabilizátor.

Az EMUI 12 felhasználói felület elegáns, minimalista kialakítása segít a leggyorsabban megtalálni az általunk keresett funkciót, de a rendszerelemek tiszta animációja, vagy a betűk folyamatos méret-állítása is a kényelmet szolgálja. A felület vezérlőpultjában még könnyebb beállítani más eszközök kapcsolódását, miközben az épp futó alkalmazásokból sem kell kilépni. A telefon így egy pillanat alatt változtatható például egy laptop külső tárhelyévé, de ugyanilyen könnyű egy mobilos videóhívást a laptop nagyobb képernyőjére varázsolni.

Az elegáns HUAWEI P50 Pro különleges színvariációkban, IP68 védelemmel érkezik. A 4360 mAh kapacitású akku hosszú üzemidőt garantál, a 66W vezetékes és 50W vezeték nélküli gyorstöltéssel pillanatok alatt újra harcra kész lesz a telefon. Összességében tehát a HUAWEI P50 Pro egy olyan prémium eszköz, amely újra túlmutat az eddigi csúcsmobilokon, és minden területen kiváló társ, segéd, kreativitásunk kiteljesítője lehet.