Borsos áron jöhet az Apple kevert valóságos kütyüje

Egy ideje már lehet róla hallani, hogy az Apple headsetet fejleszt, ami a cég első kevertvalóság-eszköze lesz. A belsős forrásokkal ellátott Mark Gurman, a Bloomberg elemzője nemrég arról írt Power On című hírlevelében, hogy természetesen ez nem lesz olcsó mulatság, akár 2000 dollár (nettó 620 ezer forint) felé is kúszhat a kütyü árcímkéje. Gurman szerint emellé persze rendkívül erős specifikációk társulnak majd, a headsetbe az Apple házon belül fejlesztett, felsőkategóriás M1 Pro chipje kerülhet, továbbá 8K-s kijelzőpanelt kap.

Egy múlt heti jelentés szerint az eredetileg 2022-re tervezett megjelenés csúszhat, és végül csak 2023-ban válik elérhetővé az eszköz- jegyzi meg az UberGizmo.

Gurman: Apple’s headset will likely cost $2,000+ and have two CPUs, one on par with the M1 Pro, two 8K displays, and an interchangeable prescription lens option https://t.co/4DrVGAZ1fe pic.twitter.com/jmLBtF4r6U

— Jakub Szestowicki (@szesty) January 17, 2022