Túl olcsó, hogy igaz legyen? Lehet, hogy csaló webáruház!

Ezekre figyeljen, mielőtt online vásárol.

A kiberbűnözők nagyon is jól tudják, hova kell csapni, ha internetes vásárlásról van szó. Vannak olyan időszakok, amikor az emberek sokkal inkább hajlandóak bedőlni szenzációs leárazásoknak, és hamarabb kinyitják a pénztárcájukat. A nyári szezonban például a neten fellelhető olcsó repülőjegyek szaporodnak meg, emellett a csaló webáruházak gyanúsan alacsony áron kínálják a szezon slágertermékeit: nyári ruhákat, fényképezőgépeket, strandeszközöket. De ilyen veszélyes időszak még a Black Friday, vagy a karácsony is, de ez nem jelenti azt, hogy máskor nem vagyunk kitéve kockázatnak.

Egy webáruházhoz hasonló kinézetű oldalt pár óra alatt össze lehet már dobni, ez szinte a legkisebb munka a bűnözőknek. A magyar internetezők is egyre inkább ki vannak téve a nemzetközi csaló webáruházaknak, valamint egyéb, idegen nyelven érkező adathalász-támadásoknak. Első körben a scamadviser.com oldalt ajánljuk az ellenőrzésre, itt elég csak beírni a webcímet, és az eszköz megmondja, hogy megbízható oldalról van-e szó, vagy érkezett-e már panasz.

Ha nem találjuk az adatbázisban a címet, akkor pedig az alábbi pontokra figyeljük, így nagy eséllyel kiszűrhetjük a szélhámosokat!

Az első és legfontosabb: az ár túl szép, hogy igaz legyen

Ez a valóságban azt jelenti, hogy neves ruha- és cipőmárkák modelljei pár ezer forintért megtalálhatóak, és egyáltalán nem túl életszerű, hogy bárhonnan is beszerezhetnénk adott darabot ennyire olcsón. Gyakori megoldás még, hogy a csalók több százezer forintos telefonokat raknak fel fillérekért, így ne higgyük el az se, hogy már húszezer forintért lesz egy vadiúj iPhone-unk. Mindezt tetézik a világon bárhova történő ingyenes házhoz szállítással, hogy még inkább csábítóbb legyen az ajánlat. Akkor is érdemes gyanakodni, ha az oldal nem használ hivatalos banki fizetési módszereket. A Western Union például nem épp a profi webshopok megoldása, és ott is gyanakodjunk, ahol csak PayPal az egyetlen opció.

Nagyon egyszerű weboldal dizájn

A csalók nem fektetnek sok energiát a webáruház kinézetébe, hiszen a bomba ár úgyis elviszi a figyelmet – és sajnos az áldozatok pénzét is. A megbízható webshopoknál pedig jellemzően külön grafikus foglalkozik azzal, hogy ne csak felhasználóbarát, de jól tervezett design fogadja a vásárlókat. Ha a felület túlságosan fapados, vagy épp ellenkezőleg: ízléstelen és csilivili, az már rossz jel lehet.

Gyanúsan túl nagy választék

Legyen szó ruházati vagy műszaki cikkekről, minden márka minden terméke megtalálható az oldalon. Ez irreális, hiszen az elektronikus kereskedelemnek is megvannak a maga méretgazdaságossági szempontjai, és az sem valószínű, hogy minden férfi cipőmodellből van jellemzően női méret is.

A visszafizetési szabályok hiánya, vagy tisztázatlansága

A csaló weboldalak jellemzően másoktól lopják az ilyen szövegeket, vagy annyira általánosak, irreálisak, hogy nem sokra megyünk velük. Érdemes kicsit előregondolkodni: milyen lehetőségeink vannak, ha adott áru mondjuk nem érkezik meg, vagy késik a szállítás? Olvassunk utána az oldalon, hogy ilyenkor mit léphetnénk. A csalók erre a részre nem fektetnek akkora figyelmet, ha pedig külföldiek próbálnak becsapni minket, de magyar szöveggel, akkor a helytelen, furcsa szöveg is árulkodó lehet.

Hamis vagy nem létező kapcsolati információk

Ahogy a felhasználási feltételeket, úgy rögtön a kontaktot is érdemes leellenőrizni. Nem egyszer történik meg, hogy a hamis oldalon egy másik cég telephelyét adják meg, ha okosak a bűnözők, akkor egy olyanét, ami hasonló profilú. Érdemes a címnek utánanézni a Google Térképen, a kontaktnévnek és cégnek pedig az interneten. Egy igazi webáruháznál is mindig van valódi cég, cím és telefonszám valahol a kapcsolat, információ vagy impresszum menüpontokban. Ha nagyon bizonytalanok vagyunk, inkább eresszünk meg egy telefont!

Csak lelkendező és pozitív kommentek és értékelések

Közösségi oldalakon terjedő hamis áruházaknál érdemes kritikus szemmel nézni a visszajelzéseket. Jellemzően hamis profilokról érkeznek lelkendező kommentek, mindenki elégedett, az összes terméket csodálják és magasztalják – ilyen esetben legyünk résen, mert ez nem életszerű.

Gyanús weboldalcím

A hamis webáruházak vagy egy eredeti termékweboldalhoz hasonló nevet regisztrálnak, kiegészítve valamilyen szóval – például „sales” -, vagy egy-két betű eltéréssel regisztrálják a nevet, amivel könnyen átejthető egy tájékozatlan vásárló. Például a www.michaelkors.com egy eredeti weboldal, de két „r”-rel www.michaelkorrs.com címről már egy hamis, vélhetően vírusos alkalmazás letöltését ajánló oldalra kerülünk.

Adattisztaság

A hamis weboldalak általában nem foglalkoznak a felhasználói adatok helyességével – hiszen soha nem fognak semmit kiszállítani. Az adatok megfelelőségét egyedül a kártyaadatoknál nézik, amit azonnal le is terhelnek az árucikk árával, azonban szállítás nem történik.

Szintén fontos jel, hogy a regisztrációhoz bármilyen adatot megadhatunk bármilyen mezőben, telefonszámnál például összevissza karaktereket. Ez azért lehet gyanús, mert a valós áruházak törekednek az adattisztaságra, hiszen ha nem jó például a cím, akkor a csomag nem fog odatalálni, ám a hamis webáruházakban a regisztráció után már vásárolhatunk is – ennek viszont nem szabad örülni!

