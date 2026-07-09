Szórakozás
Elment a rekedtes hangú rockikon – Bonnie Tyler élete képekben
Aldara Zarraoa / Redferns / Getty Images
Bonnie Tyler koncertet as 2024. szeptember 28-án Madridban.
Aldara Zarraoa / Redferns / Getty Images
Bonnie Tyler koncertet as 2024. szeptember 28-án Madridban.
Elment a rekedtes hangú rockikon – Bonnie Tyler élete képekben
Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, It's a Heartache – csak néhány a nyolcvanas évek egyik legnagyobb ikonjának slágerei közül. A rekedtes hangjáról és erőteljes rockballadáiról ismert Bonnie Tylernek annak idején még Michael Jackson Billie Jeanjét is sikerült maga mögé utasítania. Megjárta a slágerlisták élét, a Szovjetuniót és az Eurovíziós Dalfesztivált, dalai világszerte milliók kedvenceivé váltak, számtalan filmben – köztük a Shrek 2-ben – is felcsendültek. A walesi énekesnő 75 éves korában hunyt el, életére és pályafutására galériában tekintünk vissza.
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