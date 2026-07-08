Ali G visszatér – Sacha Baron Cohen titokban forgatta le új filmjét

Sacha Baron Cohen befejezte egy új Ali G-film forgatását, amely visszahozza a színész ikonikus (mások szerint hírhedt), szkeccskomédiából ismert karakterét a mozivászonra – írja a Variety. A csekélyke tudással, ám annál nagyobb magabiztossággal interjúkat készítő rapper már lassan negyedszázada, a 2002-es Ali G Indahouse című film főszereplőjeként debütált a mozikban, minek alkalmával a szkeccsek után nagyobb szabású történetet kapott.

Az új filmet teljes titoktartás mellett forgatták, csakúgy, mint a 2006-os Boratot, majd annak 2020-as folytatását, a Borat utólagos mozifilmet. Cohennek persze egyéb bejáratott alteregói is vannak, mint a meleg osztrák divattervező Brüno, a diktátorhajlamú Aladeen Admirális Generális vagy a fegyvermániás ex-Moszad-ügynök, Erran Morad.

Ali G eredetileg a Channel 4 The 11 O’Clock Show című műsorában tűnt fel, majd a 2000-es évek elején saját sorozatot kapott Da Ali G Show címmel: ezekben az álinterjúkban Ali G az establishment számos tagjából igyekezett hülyét csinálni, amint hiphopszlengjével és képtelen állításaival teljesen összezavarja híres alanyait, mint például Noam Chomskyt, Buzz Aldrint vagy az akkor még ingatlanmágnásként ismert Donald Trumpot, aki pár perc után faképnél hagyta a hülye üzleti ötletekkel előálló rappert.