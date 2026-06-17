Miért viselt egy női arcképpel ellátott szoknyát Michelle Obama, amit még férje is megkönnyezett?

Michelle Obama és Barack Obama nemrég a chicagói Obama Elnöki Központ megnyitóját ünneplő fogadáson jártak, ahol az egykori first lady egy különleges szoknyát viselt.

A szoknyán Marian Robinson, azaz Michelle Obama néhai édesanyjának portréja díszelgett, aki 2024-ben hunyt el. Barack Obama láthatóan elérzékenyült a színpadon, felesége így beszélt erről:

Annyira büszke vagyok a férjemre. Most eléggé össze van törve érzelmileg, ezért adok neki egy kis időt, mert ez a gyönyörű szoknya, amelyet a stylistom, Meredith Koop választott nekem, egy portrét ábrázol – az édesanyám kedvenc portréját. Ő pedig egészen néhány perccel ezelőttig nem is tudta, hogy ez rajta van. Nekem már volt néhány hetem arra, hogy megbarátkozzam ennek a szoknyának a szépségével, de őt most nagyon megviseli, méghozzá jó okkal. Anya azonban rendkívül büszke lett volna rá. Mindig is büszke volt a vejére, arra az emberre, aki talán mindig túl nagyot álmodott, de végül mindig meg is valósította az álmait