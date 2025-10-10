Szórakozás

„Párkapcsolat nélkül lehet boldogan élni, barátok nélkül nem"

2025. 10. 10.
Az Egy Társaság olyan magányos emberek klubja, akik valamilyen okból elveszítették barátaikat. A fiatal felnőttek és a középkorúak körében számos olyan hölgy akad, akinek barátnői családalapítás vagy más élethelyzet miatt eltávolodtak tőle. Férfiaknál pedig gyakori, hogy a legjobb barátok külföldön próbálnak szerencsét. Kollégánk a klub alapítóival és tagjaival készített interjút.

A Bartók Béla úti kávézó galériáját birtokba veszik az Egy Társaság tagjai. A résztvevők öt-hat fős csoportokban ülnek le. Az asztalokon egyforma teríték: mindegyiken egy pakli Uno kártya várja az érkezőket.

A mi csapatunk legfiatalabb tagja a húszas évei közepén jár, a legidősebb negyvenhat éves. Hetente találkoznak, céljuk közös: kapcsolódni egymáshoz. A kezdeményezés társadalmi vállalkozásként indult 2024 márciusában. Akkor harmincan voltak, mára százhúsz tagot számlál a közösség. Az események a kapcsolódás lehetőségét garantálják, de hogy barátság születik-e, az már az egyénen múlik.

A közösség két motorja Kata, az alapító ötletgazda, és Anna, aki jelenleg a közösség community managere. Ők segítenek az elmagányosodottaknak. Kata coach volt, külföldön élt, de belefáradt a „bizniszvilágba”. Anna bölcsész, a Bartók Béla úti helyszín teraszán beszélgetünk vele.

Horváth Júlia / 24.hu Anna

Eredetileg a saját mikrokörnyezetükben szerettek volna változást elérni: a kapcsolatépítés vált a missziójukká.

