Családostul lökte le a lejtőn a lakóautót a szél

Erős szél borított fel egy lakóautót a benne tartózkodó családdal együtt Skóciában – írja a Metro. Az eset múlt vasárnap történt egy Shieldaig közeli pihenőhelyen. A Kathleen vihar széllökései előbb fellökték a járművet, majd a kocsi lebucskázott egy lejtőn.

Peter Schmidt, a Luna Motorhome Hire lakóautós vállalat tulajdonosa szerint csoda, hogy senkinek sem esett komolyabb baja. A család tagjai és a kocsiban tartózkodó két kutya könnyebb sérüléseket szenvedett, a jármű pedig totálkáros lett.

A család szerint az autó többször is megpördülhetett, de nem tudták megmondani, hogy hányszor. A gyerekek épp az ágyakon pihentek, amikor a baleset történt, a kocsiban több gázpalack, sarok, éles kés és hűtő is volt, amelyek akár súlyos sérülést is okozhattak volna.

A csoport végül néhány zúzódással megúszta az esetet.

A Kathleen vihar múlt hétvégén csapott le az Egyesült Királyságra, ahol többek között áradásokat, áramkimaradásokat és forgalmi fennakadásokat okozott.