Berohant az égő házba, megmentette családját a hatéves kislány

Megmentette anyját és két testvérét egy hatéves ADHD-s kislány, miután kigyulladt házuk az angliai Riccallban – írja a Metro. Olivia Patterson a lángoló otthonba beszaladva ébresztette fel alvó anyját, Laurát, aki így ki tudta vinni testvéreit.

A lány az utca másik oldalán játszott egy barátjával, amikor észrevette a felcsapó lángokat. Bár több szomszéd is felfigyelt a tűzre, senkinek sem jutott eszébe, hogy bárki is tartózkodik otthon, mert nem állt kocsi az autófelhajtón.

A tűz a szomszédos ingatlanban keletkezett április 4-én, és gyorsan átterjedt a háromszobás családi otthonra. Amikor Olivia berohant a házba, hamar megtalálta 29 éves anyját, aki a kanapén aludt az egyéves Joel-Jamesszel és a kétéves Tiffanyval.

A lány mindhármukat felébresztette, így sértetlenül kimenekülhettek.

Olivia nagyanyja, az 54 éves Sadie Gelder azt mondta, nagyon büszke unokájára.

A tűzeset okát jelenleg is vizsgálják, de az előzetes nyomok alapján a lángok egy telefontöltő miatt csaphattak fel. A család most egy Airbnb-ben lakik, a tűzben szinte mindenüket elvesztették. A közösség adománygyűjtésbe kezdett, Laura kollégái egy adománygyűjtő oldalt is elindítottak.