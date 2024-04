„Egy 32 centis pizzát egy hétig ettem” – G.w.M 15 évesen elköltözött otthonról, hogy elindítsa rapkarrierjét

A Beköltözve Hajdú Péterhez pénteki részében Varga Márk, azaz G.w.M volt a vendég. Azt már az előzetesen kikerült részletekből is tudni lehetett, hogy Kulcsár Edina rapper férje az interjú során beszélt a pénzügyeiről és közelmúltbéli betegségéről, ezeken kívül az életútját is elmesélte, vagyis hogy milyen volt az élete a zenei karrierje beindulása előtt. Mint kiderült, 15 éves korában költözött el otthonról.

– árulta el G.w.M, majd Hajdú Péter kérdésére elmondta, anyja és nevelőapja válása után döntött úgy, hogy önálló életet kezd. Az édesanyja Németországba ment, ő viszont nem akart vele menni kezdődő zenei pályája miatt, de nevelőapjához sem akart költözni.

Arról is beszélt, hogy a nyolc általános elvégzése után továbbtanult, „de nem volt egy hosszú karrier”.

Nekem a kilencedik már nem ment, már más ambícióim voltak. Jól ment a suli, jó volt az átlagom is, tényleg, szinte színötös voltam. De én már akkor pénzt akartam keresni, hiába voltam gyerek. Házakat néztem, autókat, hogy ezeket egyszer el fogom érni.

Elmondása szerint korábban napról napra éltek nagymamája hatvan négyzetméteres lakásában, 14-en. Vérszerinti apjával ekkoriban nem tartotta a kapcsolatot, de előfordult, hogy összefutottak az utcán.

Vannak foszlányaim, szóval biztos, hogy volt olyan, hogy egy évben egyszer eljött, de az sem volt rendszeres. Felszívódott, aztán előkerült, aztán az utcán összefutottunk. Szóval ő nem volt. Kerestem a társaságát, aztán mikor nagyobb fiú lettem, ő kereste az enyémet, de akkor már én fordítottam neki hátat. Volt bennem egy ilyen dafke, hogy eldobott, írtam erről dalokat is. Most már közelebb vagyok a harminchoz, szülő vagyok én is, visszagondolva, nem kellett volna. Én hiszek abban, hogy ha valaki jóságos, az sokkal jobb dolgokhoz vezet. De akkor nyilván tüzes voltam, egy csibész