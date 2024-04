15 éves lánya asszisztensként dolgozott Angelina Jolie mellett egy színdarabban

Angelina Jolie és Brad Pitt-tel közös 15 éves lánya, Vivienne Jolie-Pitt együtt dolgoztak a The Outsiders című Broadway-musicalen, amit csütörtökön mutattak be New Yorkban. A kamaszlány asszisztensként segítette édesanyja és a zeneszerző Justin Levine munkáját a színdarabban.

Jolie a premieren áradozott lányáról, akit elmondása szerint a zene és az írás érdekel leginkább. Arra a kérdésre, hogy ki a legnagyobb színházrajongó a családban, az Oscar-díjas színésznő így felelt:

Határozottan Viv az. Minden kétséget kizáróan. Simán helyreigazít. Rám szól, hogy »Nem olvastad a memót? Ezt és ezt kell megcsinálnunk, ezeken a pontokon kell végig mennünk«. Nagyon kemény asszisztens, aki nagyon komolyan veszi a dolgát

– idézi a színésznőt a People.

Levine a Page Sixnek úgy nyilatkozott, Vivienne Jolie-Pitt „az egyik legnagyszerűbb ember, akivel valaha találkozott”.

Kiváltságnak tartom, hogy együtt dolgozhattam ezzel a zseniális 15 éves gyerekkel, meghallhattam a nézőpontját, és megtanulhattam tőle a leckét, hogy csak akkor beszélj, ha van mondanivalód, vagy hogy hogyan lehet energiával megtölteni egy teret. Szerintem ő az egyik legbölcsebb kis újonc, akivel valaha találkoztam

– tette hozzá a zeneszerző.