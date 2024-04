A Next Top Model Hungary versenyzője: Amikor 18 lettem, apa ráírt anyára, hogy végre nem kell gyerektartást fizetnie

A 19 éves Moritz Anastasiát hétről hétre láthatjuk a Next Top Model Hungary című műsorban, ahol az új Palvin Barbarát keresik.

A story.hu szólaltatta meg a fiatal modellaspiránst, aki elmondta, a magánéletében vannak olyan pillérek, ahol sokszor falakba ütközik.

A modelljelölt úgy folytatja, ennek ellenére néha eszébe jut, apja vajon nézi-e a műsort. Sok sérelem érte gyerekkorában.

Sosem éreztem, hogy szeretve vagyok, hogy számítok, emiatt nagyon sok komplexus alakult ki bennem. Ezt jó lett volna megbeszélni anyával, de ellenállt, mint ahogy ellenáll a mai napig. Nem egy pszichológusnál jártam már, és tudom, mennyire hasznos tud lenni egy-egy terápia, ezért is gondoltam, hogy együtt is el kellene mennünk, viszont erre semmi esély. Egyszerűen nincs benne nyitottság. Arról nem is beszélve, hogy már túl nagy köztünk a távolság, és túl nagyok a sérelmek