„Csak azért se győzhet a Mindegy.” – Alföldi Róbert, Tóth Gabi és más hírességek is posztoltak a költészet napján

Április 11-e József Attila születésnapja, egyben a magyar költészet napja is – a jeles alkalomról a hazai celebek sem feledkeztek meg, többen versekkel jelentkeztek közösségi oldalaikon, így tett Tóth Gabi, aki sminkmentes fotója mellé Radnóti Miklós Hasonlatok című versét illesztette.

Alföldi Róbert egy videót tett közzé, amelyben Ady egyik versét, A Mindegy átkát szavalja el – épp a 24.hu olvasóinak.

Epres Panni Várnai Zseni – Mi legyek még? című költeményével jelentkezett:

Németh Kristóf József Attila egyik legismertebb versét, a Mamát posztolta:

Már egy hete csak a mamára

gondolok mindíg, meg-megállva.

Nyikorgó kosárral ölében,

ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,

ordítottam, toporzékoltam.

Hagyja a dagadt ruhát másra.

Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,

nem szidott, nem is nézett énrám

s a ruhák fényesen, suhogva,

keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,

most látom, milyen óriás ő —

szürke haja lebben az égen,

kékítőt old az ég vizében.