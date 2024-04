„Elfoglalva!” – üzeni Kajdi Csaba az Európai Parlamentből

Kajdi Csaba év elején Donáth Anna meghívására látogatott el Strasbourgba az Európai Parlamentbe – élményeiről nem sokkal később lapunknak adott interjújában mesélt sok egyéb más mellett.

A modellügynökség-tulajdonos most Brüsszelben kapott meghívást az Európai Parlament ülésére, az épületből pedig be is jelentkezett egy szelfivel, amin alig lehet felismerni őt a fotóhoz használt király-filtertől.

Elfoglalva! Remélem egy percig nem aggódtál!

– írta posztjában Kajdi, kinyilatkoztatásával pedig arra reflektálhatott, hogy Orbán Viktor korábban, a március 15-én mondott beszédében úgy fogalmazott:

„ma még magányosak vagyunk, de hamarosan elfoglalhatjuk Brüsszelt.”

Kajdi egyébként brüsszeli kiruccanása alatt a Gáspár családba is belebotlott az utcán sétálva. Gáspár Győzővel és Evelinnel való találkozásukról a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében emlékezett meg.