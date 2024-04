Betartotta a diákjainak 1978-ban tett ígéretét az amerikai tanár

Patrick Moriarty 22 éves volt, amikor 1978-ban tanítani kezdett a New York államban fekvő Webster középiskolájában. Amikor a napfogyatkozás került terítékre a tanrendben, a fiatal tanár mindig elmondta, hogy a következő teljes napfogyatkozás, ami az Egyesült Államok területéről is jól látható, 2024. április 8-án következik be, és megígérte, hogy ebből az alkalomból kerti partit tart majd a diákoknak – írja a Guardian című brit lap.

Moriarty tizenhat éven át minden osztályának ígéretet tett a közös napfogyatkozás-nézésről. Azt mondta a diákoknak, hogy a helyi újságban fogja majd meghirdetni a partit, ám 2022-ben úgy döntött, célszerűbb, ha mégis inkább az interneten kezd el szervezkedni. Létrehozott egy Facebook-eseményt és próbált minél több volt diákjával kapcsolatba lépni.

A nyugdíjas tanár izgatottan készült a nagy eseményre, százharminc napfogyatkozásbiztos szemüveget rendelt, és ugyanennyi ember számára készült inni-, és harapnivalóval. Hétfőn mintegy száz volt diák jelent meg a 68 éves Moriarty rochesteri kertjében, közöttük olyanok, akik az Egyesült Államok legtávolabbi szegleteiből érkeztek.

A vendégek pezsgőt kortyolgattak és nap alakú süteményeket ettek, Moriarty pedig egy rövid időre ismét tanárrá vált és tartott egy tömör előadást a napfogyatkozásról, ami után mindenki lélegzetvisszafojtva nézte a jelenséget.

„Mindenki szeret elismerést kapni a munkájával kapcsolatban. Lenyűgöző, hogy én ezt ilyen formában kaphattam meg” – nyilatkozta könnyeivel küzdve Moriarty.