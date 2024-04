Zendaya utólag azt kívánja, bárcsak megtapasztalhatta volna, milyen érzés iskolába járni

A People szúrta ki, hogy Zendaya nemrég a Vogue-nak adott interjút, melyben egyebek közt arról is beszélt, hogy bonyolult érzései vannak a gyerekekkel és a hírnévvel, a nyilvánosság előtt való szerepléssel és a gyerekszínészséggel kapcsolatosan.

Úgy fogalmazott: sok esetben látni azt, hogyha valaki gyerekszínészként kezdi a pályáját, az károsan hat az életére, és mint mondja, ő is csak most, felnőttként kezdett el azon gondolkodni, hogy valójában ő is mindig csak azt csinálta, amit tudott – miközben a tinédzser évei jóformán kimaradtak az éltéből.

Szinte most élem át a szorongó tinédzser korszakomat, mert korábban nem igazán volt rá időm. Úgy éreztem, egy nagyon felnőtt helyzetbe kerültem. Nagyon korán én lettem a családom kenyérkeresője, és rengeteg szerepcsere történt. Csak úgy felnőtté váltam

– árulta el a Dűne sztárja, aki saját bevallása szerint úgy érezte, „tökéletes lénynek kell lennie, olyasvalaminek, amire mindenkinek szüksége van, és meg kell felelnie ezen elvárásoknak”.

Bár a 27 éves színésznő a legtöbb szerepében középiskolás lányt alakít, mint mondja, ő maga valójában sosem járt gimnáziumba, bár utólag azt kívánja, ez bár ne így lett volna.

Most, amikor a karrieremben ilyen pillanatok jönnek el – például először vagyok olyan film főszereplője, ami tényleg a mozikba kerül – úgy érzem, összezsugorodom, és nem tudom élvezni mindazt, ami történik velem, mert ilyen vagyok

– magyarázta.

Nagyon feszült vagyok, és azt hiszem, ezt még gyerekkoromból hozom magammal, amikor nem igazán volt lehetőségem csak úgy kipróbálni dolgokat. És bárcsak jártam volna iskolába

– tette hozzá Zendaya, aki az interjú során azt is megosztotta, hogy zárkózott személyiség, és csak egy kisebb baráti köre van Hollywoodból, ám szeretné, ha „többen lennének körülötte, akik hozzá hasonlóak, ez ugyanis olyasmi, amit kulcsfontosságúnak tart”.