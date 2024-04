„Otthagytam a munkám, hogy több versenyen indulhassak” – mondja a nő, aki jelenleg azzal foglalkozik főállásban, hogy a különböző nyereményjátékokat vadássza

A 37 éves Rebecca MacBain az utóbbi hét évben abból él, hogy különböző nyereményjátékokon vesz részt. Amivel eddig összesen 35 ezer fontot, azaz közel 16 millió forintot nyert – írja a Sun című brit bulvárlap.

Az angliai Lancashire megye székhelyéből, azaz Preston városából származó kétgyermekes anya azt mesélte, hogy először akkor kezdett el különböző online és offline nyereményjátékokon részt venni, amikor 2016-ban szülési szabadságon volt. Ekkoriban például mindenféle babaápolási terméket, és egy gyerekruhákkal teli kosarat is nyert egyszer.

Majd amikor szülés után visszatért a munkahelyére, rájött, hogy havonta 800 fontot – 363 ezer forintot – költ a gyermeke gondozására, ezért 2017-ben úgy döntött: inkább felmond a munkahelyén, hogy helyette a gyerekével foglalkozhasson, és teljes munkaidőben különböző nyereményjátékokra jelentkezhessen.

Otthagytam a munkám, hogy több versenyen indulhassak – nyertem lengyelországi és milánói nyaralást, pénzdíjakat, ruhákat és utalványokat

– mondta a szerencsés édesanya, akivel kapcsolatban főállásról és teljes munkaidőről talán nincs is annyira értelme beszélni, hiszen naponta csupán két órát tölt azzal, hogy különböző versenyekre jelentkezik, amíg a kisebbik gyermeke délután alszik. És így is 100 különböző nyereményjátékon vesz részt minden nap.

Ha valami olyat nyer, amire szükségük van, azt természetesen megtartják, de minden máson igyekeznek túladni, hogy így gyarapítsák a családi kasszát.

„A legjobb dolog, amit eddig nyertem, az egy utazás volt a Man-szigetre. Egyszerűen gyönyörű volt, és a cég, amelyik szervezte, mindent fizetett – az ételt, a kabint a kompon, és a gyerekek összes tevékenységét. Csodálatos pár nap volt” – folytatta, majd azt is elárulta, hogy szerinte a nyeréssel kapcsolatos legfontosabb trükk az, hogy olyan nyereményjátékokra kell jelentkezni, amiknek nincs sok résztvevője.

Néha a nyeremények kicsik, de idővel összegyűlnek. A skála pedig igen széles a készpénztől kezdve az ajándékkártyákon át a nyaralásokig és a testre szabott öltönyökig bezárólag.

„Ezek nem olyan nyeremények, amik megváltoztatják az életemet, talán 50 és 100 font közötti nyereményekről van szó itt-ott. Ajándékkártyák, gyerek- és felnőttruhák, sok játék, háziállattermékek, vagy a házhoz szükséges dolgok” – magyarázta.

Ezek nélkül valószínűleg nem engedhetnénk meg magunknak, hogy elmenjünk nyaralni. (…) Ezek segítenek finanszírozni

– tette hozzá.

Rebecca MacBain emellett azt is elárulta, hogy általában egy hozzá hasonló, nyereményjátékokért talán túlságosan is rákattanó emberek számára létrehozott Facebook-csoportból szokott tájékozódni, mielőtt játszani kezdene, de az is elő szokott fordulni, hogy különböző magazinok és internetes fórumok nyereményjátékain vesz részt.