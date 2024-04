Molnár Anikó: Az a feladatom, hogy szép legyek, és ha most belenézek a tükörbe, baromi messze látom magam a széptől

Molnár Anikó nemrég a Borsnak adott interjút, melyben arról beszélt, úgy érzi, többet kellene foglalkoznia a külsejével, ám ez eddig nem sikerült neki, az elmúlt egy éve ugyanis kizárólag a munkáról szólt. Gyakran heti hét napot dolgozott: fotózásai voltak, sminktetoválásokat készített, vagy éppen az otthoni dolgait intézte, amik mellett nem volt ideje arra, hogy például edzőterembe járjon.

Most egy olyan időszakhoz értem, hogy azt mondtam, hogy na, így nem mehet tovább! Azt gondoltam, hogy az OnlyFans sokkal több szabadságot fog adni, vagyis több szabadidőm lesz, de közben meg sokkal kevesebb lett. Most egy kicsit ki vagyok merülve. Tartok attól, hogy az egészségem, vagy a külsőm rovására megy ez a rengeteg munka. Ez utóbbi szerintem már látszik is. Tíz kiló jött fel, de most már lazítani fogok a tempón