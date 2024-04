Több tízezer dollárt érő Picasso tányérkészletet talált a használt áru kereskedésben

Second hand boltban keresgélve lelt egy Pablo Picasso által jegyzett tányérkészletre egy nő – az eset 2023-ban történt, Nancy Cavaliere most a Guardiannek mesélte el a történteket.

A nő elmondta, 2014-ben ment férjhez, New Yorkban élt párjával. Mivel magas volt a lakásuk bérleti díja és egyetemre is járt, három munkahelye volt, és emellett többnyire használt holmikat vásárolt a lakásába, hogy spóroljon. Talált például 3000 dolláros kanapékat, amelyeket 100 dollárért árulnak, de Gucci- és Oscar de la Renta-ruhák is a horgára akadtak.

A nő elmesélte, hogy 2018 augusztusában megakadt a szeme egy tányéron, amelyen egy arc szerepelt. Cavaliere megfordította, és meglátta, hogy 1,99 dollár (kb. 720 forint) az ára, de ami jobban meglepte, hogy „Picasso” neve szerepelt rajta. Később kiderült, a tányér egy készlet része volt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nancy Cavaliere 🍎 Interior Design and Decorating (@casacavaliere) által megosztott bejegyzés



Felvette a kapcsolatot egy régiségekkel foglalkozó barátjával, aki azt mondta, valószínűleg tényleg Pablo Picassóé a tányér, ezért vegye meg.

Cavaliere így is tett, majd felvette a kapcsolatot egy Picasso-kerámiákat árusító aukciós házzal, és elküldte nekik videókat és képeket. A nőnek megerősítették, hogy a tányérok eredetiek, és felajánlották, hogy segítenek elárverezni azokat.

Leadtam a tányérokat az aukciós háznak megőrzésre. Egyenként 5000 dollárra értékelték őket, de négy hónapot kellett várnom az aukcióra, mivel évente csak kétszer tartják meg.

– mondta Cavaliere.

Az aukción végül az első tányért 8000 dollárért ütötték le, a második már 10 ezerért, a harmadik pedig 16 ezer dollárét kelt el, így a korábban 1,99-ért kínált készlet darabjaiért összesen 34 000 dollárt (kb. 12,2 millió forint) kapott.

A nő elmondta, a pénzt azonnal befektette a tőzsdén, és életében először végre anyagi biztonságban érezte magát.