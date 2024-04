Beperelték a luxusingatlan tulajdonosait az önkényes házfoglalók, miután ki kellett költözniük

Nemcsak elfoglaltak egy 930 ezer dollár – azaz közel 343 millió forint – értékű, kétlakásos ingatlant a New York város szabályait kihasználó önkényes lakásfoglalók, hanem még be is perelték az ingatlan jogos tulajdonosait.

A New York Post által bemutatott, tulajdonosok szempontjából rémálomnak tűnő ügy hátterében az áll, hogy az amerikai metropolisz lakhatási törvényei értelmében a beköltözés után 30 nappal még az önkényes házfoglalók esetében is számos olyan jogi védelem lép életbe, ami megnehezíti a kilakoltatásukat. A cikkben leírt esetben pedig a márciusban felfedezett házfoglalók állítólag már január óta az ingatlanban laktak.

„Ez teljesen abszurd” – nyilatkozta az amerikai bulvárlapnak a ház egyik tulajdonosa, Juliya Fulman, aki egyúttal azt is elárulta, hogy eddig több mint 4 ezer dollárt (közel 1,5 millió forintot) költöttek arra a férjével, hogy jogi úton megszabaduljon a házfoglalóktól, és kiadhassák a házukat annak, akinek szeretnék. De az utóbbira még mindig várniuk kell.

„Ezek az emberek szó szerint betörtek a házamba. Nem fair velünk, lakástulajdonosokkal szemben, hogy a város nem véd meg minket” – mondta a Queens-i ingatlan tulajdonosa.

Bizonyos értelemben nem is lehet őket hibáztatni, mert ezüsttálcán kínálják nekik a lehetőséget

– fogalmazott Fulman férje, Denis Kurlyand. „Valamit tenni kell, mert a probléma egyre rosszabb. Az emberek kihasználják ezeket a törvényeket, manipulálják a törvényeket, és a kezünk meg van kötve” – folytatta.

A házaspár 530 ezer dollárt (195 millió forintot) költött a kétlakásos ingatlan felújítására, de amikor az ingatlanügynökük a szerződéses bérlők beköltözése előtt, még március 5-én meglátogatta a házat, megdöbbenten tapasztalta, hogy az egyik lakás ajtaján ki lett cserélve a zár.

A ház bérbeadásával megbízott ingatlanügynök ezért értesítette a hatóságokat. A rendőrök kiérkezése után a házfoglalók ideiglenesen el is hagyták az ingatlant, az ingatlan idő közben megérkező tulajdonosai pedig kijelentették, hogy le akarják cserélni a zárat.

A rendőrök azonban közölték velük, hogy letartóztatják őket, ha megteszik a dolgot. Ami nem csak üres fenyegetés volt részükről, hiszen egy hasonló cipőben járó nőt alig két héttel ezelőtt tartóztattak le ugyanezért.

A két férfi másnap megpróbálta visszaszerezni a házat egy állítólagos bérleti szerződés fellobogtatásával, de a házaspárnál ott voltak a tulajdonjogukat igazoló dokumentumok – így a házfoglalókat végül ismét kitessékelték az ingatlanból a rendőrök.

A frissen felújított ingatlant természetesen nagyon lelakták az önkényes házfoglalók, de a tulajdonosok megpróbáltatásai csak ezen a ponton indultak be igazán. Az ingatlanügynökük ugyanis 10 nappal később kézhez kapott egy bírósági végzést arról, hogy a két férfi beperelte az ügyfeleit és a cégét is.

A házfoglalóknak a polgári peres eljárás keretében március 22-én biztosítottak egy rendkívüli zárómeghallgatást a queens-i bíróságon, ahol ismét előálltak a korábban bemutatott dokumentumokkal. A házaspár ügyvédje pedig arra hivatkozva, hogy ezek hamis dokumentumok, amikkel a két férfi csalást követett el, tárgyalás kitűzését kérte a bírótól.

Találtak, amit csak tudtak, és összedobták az egészet. Az általuk bemutatott bérleti szerződés nevetséges – például január 1-jén írták alá és január 1-jén kezdődik

– fogalmazott az ingatlan egyik tulajdonosa, Denis Kurlyand, a felesége pedig azt is hozzátette: „Nem tudom, hogy egyáltalán hogyan volt pofájuk megjelenni a bíróságon”.

A házfoglalók ügyvédje ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy a bérleti szerződést, bérleti kérelmet és több szöveges üzenetet is prezentáló ügyfelei elég bizonyítékot mutattak neki ahhoz, hogy „elhiggye, hogy ott laknak”.

Az ügy előreláthatólag április 5-én folytatódik a bíróságon, azonban a bíró figyelmeztette a házaspárt, hogy a jogi procedúra lezárásáig semmiképp se adják ki az ingatlanokat, mert azzal csak még tovább bonyolíthatják a helyzetet.

„A bírósági rendszer nem kedvez a bérbeadóknak. (…) Évekig is eltarthat, amíg kilakoltatnak valakit, aki illegálisan betört a házukba? Hol van ebben a jog? Miért kellene keményen dolgozni a bérleti díj vagy a jelzálog kifizetéséért, ha néhány évente akár be is lehet törni egy-egy idegen házába, és ott luxuséletet lehet élni?” – folytatta a házaspár férfi tagja, aki félelmetesnek tartja, hogy most a bíró döntésén múlik a sorsuk.

„Valaki betört a házamba, nekem meg a bíróságra kell járkálnom, mert beperelnek. Hogy lehetünk itt? Hogy lehetséges ez? Biztonsági óvintézkedésekre lenne szükség” – zárta gondolatait a kétségbeesett háztulajdonos, Denis Kurlyand.