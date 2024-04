Videón, ahogy kis híján kettévág egy elszabadult körfűrészlap egy férfit Oregonban

Hajszál híján menekült meg a halál torkából az az oregoni férfi, akit az amerikai állam Eugene nevű városában majdnem kettévágott egy szomszédos építkezésről elszabaduló körfűrészlap, amikor csütörtökön beugrott a sarki kisboltba – számolt be a New York Post.

Shane Reimche-nek az azóta nyilvánosságra hozott biztonságikamera-felvételek szerint az volt a szerencséje, hogy pár másodperccel azelőtt lépett be a bolt ajtaján, hogy a több mint egy méter átmérőjű, eredetileg beton feldarabolására használt fűrészlap belefúródott volna az épület oldalába. Pont ott, ahol előtte ő is elsétált.

„Rátettem a kezem az ajtóra, és egy hangos csattanást, illetve kiabálásokat is hallottam” – emlékezett vissza a szerencsés férfi, majd azzal folytatta, hogy közben a távolban meglátott egy füstfelhőt, és egy árokba bezuhanó munkást is. Majd végül a feléje száguldó, 1,2 méter átmérőjű fűrészlapot is megpillantotta.

Az utolsó pillanatban még be tudtam bújni a pult mögé

– folytatta Reimche. A baleset azonban nemcsak őt, hanem a bolt tulajdonosát is megviselte. Amit Grewal szerint ugyanis az elszabadult fűrészlap becsapódása olyan erős volt, hogy „az egész üzletet megrázta”.

A körfűrészlap egyébként egy közeli gázszolgáltató építkezéséről szabadulhatott el. A szolgáltató a baleset után kiadott közleményében örömét fejezte ki, hogy senki nem sérült meg a bizarr incidensben. Valamint azt is közölték, hogy a történtekért az építkezés során megbízott alvállalkozót terheli a felelősség.