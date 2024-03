Még be sem fejeződött az első évad, a TV2 berendelte a Házasság első látásra folytatását

Még mindig tart a Házasság első látásra című műsor a TV2-n, a csatorna már gőzerővel promózza, hogy lehet az új évadra jelentkezni a civileknek.

A csatorna korábban ugyanezt eljátszotta már a Kincsvadászokkal is: az a műsor sem fejeződött be, mikor már a következő évaddal kapcsolatban tettek közzé felhívást.

Mint azt korábban írtuk a műsorról: „A Házasság első látásra eredetileg egy dán reality volt, amit aztán az egész világon nagy sikerrel kezdtek átvenni – az amerikai verzió a tizennyolcadik évadnál tart, a brit a nyolcadiknál, az ausztrálok pedig már tizenegyedszerre futnak neki a történetnek, de számos spin-off is készült ezek mellé. Magyarországon is volt már egy próbálkozás, 2017-ben az RTL készített belőle egy évadot ugyanezzel a címmel. A koncepció a címből is kitalálható: adott néhány elkeseredett szingli, akiket szakértők összepárosítanak, hogy aztán az oltár előtt találkozva eldönthessék, bevállalják-e az esküvőt. Mármint tényleg, ezen a ponton ott a két család, lovashintó, anyakönyvvezető, tanúk, és minden, ami kell.”